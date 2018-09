Francia | aereo da Algeria | falso allarme il caso di colera

Francia - sospetto caso di colera su un aereo arrivato dall'Algeria - : Le autorità francesi hanno bloccato alcuni passeggeri all'aeroporto di Perpignan per la presenza sul volo di un neonato che "potrebbe essere portatore" della malattia. Nel Paese nordafricano è in ...

Francia - aereo da Algeria : sospetto caso di colera a bordo : A causa di un sospetto caso di colera, i passeggeri di un aereo proveniente dall’Algeria sono stati bloccati dalle autorità francesi all’aeroporto di Perpignan. Nel Paese del Nord Africa è in atto un’epidemia di colera che finora ha provocato la morte di almeno 2 persone, con 74 casi confermati. “Un neonato potrebbe essere portatore di colera e deve essere evacuato in ospedale per degli esami“, hanno riferito i ...

AOSTA - TROVATO AEREO SCOMPARSO : PRECIPITATO IN Francia/ Ultime notizie - cambio di rotta per il maltempo : AOSTA, TROVATO AEREO SCOMPARSO: PRECIPITATO in FRANCIA. Ultime notizie, morti i 2 passeggeri decollati dalla Germania e diretti all'aeroporto di Marsiglia(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 13:37:00 GMT)

Due morti nell'aereo precipitato sulle Alpi al confine tra Italia e Francia : Sarebbe precipitato in territorio francese l' aereo disperso sulle Alpi, tra Italia e Francia. Le due persone che erano a bordo, a quanto di apprende, sarebbero decedute. L' aereo è stato avvistato ...

Aereo disperso sulle Alpi : precipitato in Francia - morte 2 persone a bordo : L’Aereo da turismo disperso nelle scorse ore sulle Alpi, tra Italia e Francia, sarebbe precipitato in territorio francese: il velivolo è stato avvistato dal soccorso francese. Le due persone che erano a bordo sarebbero decedute. Decollato dalla Germania e diretto a Marsiglia, il velivolo aveva lanciato un sos dalla zona del Mont Miravidi. All’origine del cambiamento di rotta e dell’incidente forse il maltempo. L'articolo Aereo ...

Aereo precipita in Francia - 2 morti : Un Aereo con a bordo 2 persone, decollato dalla Germania e diretto a Marsiglia è precipitato in Francia dopo aver lanciato un sos. Il Soccorso alpino valdostano si era subito messo sulle tracce del velivolo e un elicottero della protezione civile aveva eseguito una ricognizione nella zona del Col du Breuil, a La Thuile, in Val d'Aosta, a seguito della segnalazione del Soccorso Aereo di Poggio Renatico-Ferrara di un ...

Aereo sparito da radar : è precipitato in Francia : E' precipitato in Francia l'Aereo con a bordo due persone decollato ieri dalla Germania in direzione Marsiglia e mai giunto a destinazione. Secondo quanto si apprende, entrambi i passeggeri sarebbero deceduti. Stamattina l'elicottero della Protezione civile aveva sorvolato la zona del Col du Breuil, a La Thuile, in Val d'Aosta, dopo che il Soccorso Aereo di Poggio Renatico-Ferrara aveva comunicato di aver ricevuto un ...

Aosta - trovato aereo scomparso : precipitato in Francia/ Ultime notizie - morti i 2 passeggeri : Aosta, trovato aereo scomparso: precipitato in Francia. Ultime notizie, morti i 2 passeggeri decollati dalla Germania e diretti all'aeroporto di Marsiglia(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 12:00:00 GMT)