Franceschini | ' Lega-M5S possono governare 20 anni | dobbiamo puntare a farli cadere domani'

(Di giovedì 6 settembre 2018) In occasione della Festa de l'Unita' nazionale in corso di svolgimento a Ravenna, questo mercoledì 5 settembre, è intervenuto Dario, ex ministro dei beni culturali e in passato segretario nazionale del PD VIDEO, partito di cui attualmente è parlamentare. Vediamo le parti salienti di quello che ha detto il deputato ferrarese sul palco della kermesse romagnola.: 'Salvini molto più pericoloso di come era Berlusconi: ora serve indignazione e mobilitazione'ha esordito dicendo: Questo Governo è molto attento alla comunicazione, con messaggi chiari e comprensibili. Ora vedremo la legge di bilancio, che sara' una 'fase 2' per loro, e va capito come la conciliano con tutte le promesse che hanno fatto. I nodi arriveranno al pettine. Però la loro spregiudicatezza li aiuta, riescono a fare annunci e proclami, poi smentendosi dopo poco tempo. ... ...