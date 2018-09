Francesca Schiavone si ritira a 38 anni | E' arrivato il momento di dire basta

Francesca Schiavone annuncia il ritiro : «Dico addio al tennis - ho realizzato i miei sogni» : Francesca Schiavone ha annunciato il suo ritiro. La tennista milanese lascia a 38 anni con una conferenza stampa tenuta agli Us Open: «Avevo due sogni: vincere il Roland Garros ed entrare in top-10. ...

L’ultimo ruggito della Leonessa : Francesca Schiavone annuncia il ritiro : Francesca Schiavone dice addio al tennis giocato: l’annuncio dell’azzurra in conferenza stampa agli US Open Ha deciso di dire basta, Francesca Schiavone, a 38 anni: la campionessa italiana, vincitrice del Roland Garros nel 2010, con tre successi in Fed Cup con la maglia azzurra e numero 4 Wta, ha annunciato oggi il suo addio al tennis giocato. LaPresse/Alfredo Falcone Una conferenza stampa emozionante, agli US Open, dove sono ...

Francesca Schiavone si ritira/ La Leonessa lascia il tennis : ha vinto il Roland Garros - ex numero 4 al mondo : Francesca Schiavone si ritira: la Leonessa lascia il tennis a 38 anni. E' stata la prima italiana a vincere uno Slam e a entrare nella Top Ten del ranking, dove ha raggiunto il quarto posto(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 20:44:00 GMT)

Francesca Schiavone annuncia il ritiro : 'Ho un nuovo sogno : allenare' : La Schiavone ex n° 4 al mondo ha vinto nel 2010 il Roland Garros, prima italiana a conquistare uno Slam. In carriera ha vinto 8 titoli Wta - l'ultimo a Bogotà lo scorso anno - e tre Fed Cup. 'Amo ...

Francesca Schiavone si ritira - una carriera da record : tutte le vittorie dell'azzurra : Oggi, 20 anni dopo, Francesca Schiavone dà l'addio al tennis da professionista affacciandosi a un nuovo mondo: crescere giovani e vincere da coach uno Slam. Ha ammesso questo nuovo sogno a New York, ...

Tennis - Francesca Schiavone annuncia il ritiro : “Dico addio al tennis col cuore” : Ore 20:05 in Italia, le 14:05 a New York: in una sala stampa dello USTA Billie Jean King National tennis Center, che ospita gli US Open, Francesca Schiavone annuncia il ritiro dal tennis, all’età di 38 anni. Per uno scherzo del destino, l’ultimo match giocato dalla milanese resterà dunque quello perso con Samantha Stosur al torneo di Gstaad nello scorso mese di luglio. Proprio quella Stosur che, in quel magico sabato pomeriggio del 5 ...

Tennis - WTA Gstaad 2018 : eliminata anche Francesca Schiavone. Ko in due set contro Samantha Stosur : Dopo la sconfitta di Martina Trevisan, arriva anche quella di Francesca Schiavone nel torneo WTA di Gstaad. Sulla terra rossa svizzera la milanese è stata superata in due set dall’australiana Samantha Stosur con il punteggio di 6-3 6-2 dopo un’ora e diciassette minuti di gioco. La 38enne azzurra era entrata in tabellone grazie ad una wild card, visto che ora si trova alla posizione numero 391 della classifica mondiale. Nel primo set ...