Francesca Schiavone annuncia il ritiro | ' Ho un nuovo sogno | allenare'

Tennis - Francesca Schiavone annuncia il ritiro : “Dico addio al tennis col cuore” : Ore 20:05 in Italia, le 14:05 a New York: in una sala stampa dello USTA Billie Jean King National tennis Center, che ospita gli US Open, Francesca Schiavone annuncia il ritiro dal tennis, all’età di 38 anni. Per uno scherzo del destino, l’ultimo match giocato dalla milanese resterà dunque quello perso con Samantha Stosur al torneo di Gstaad nello scorso mese di luglio. Proprio quella Stosur che, in quel magico sabato pomeriggio del 5 ...