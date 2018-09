Fortnite | su mobile raggiunti i 100 milioni di download | mentre gli introiti sono ancora

Fortnite : un video off-screen mostra la versione mobile per Android su Samsung Galaxy S9+ : Stando a quanto comunicato da Epic Games, a breve anche gli utenti Android potranno finalmente mettere le mani sul popolare Fortnite.La compagnia, qualche tempo fa, ha confermato la finestra di lancio, fissata per l'estate del 2018.Nell'attesa, possiamo vedere per la prima volta il gioco in azione in versione Android su Samsung Galaxy S9+. Come riporta Fortnite Intel, XDA Developers ha avuto l'occasione di provare questa versione del celebre ...

Come Ottenere 15000 V-Bucks In Fortnite mobile GRATIS : Chi compra un nuovo smartphone Samsung Galaxy Note 9 ottiene 15000 V-Bucks In Fortnite Mobile. Ecco Come avere 15000 V-Bucks In Fortnite Mobile GRATIS Vuoi 15000 V-Bucks In Fortnite Mobile GRATIS? Come abbiamo visto nei nostri precedenti articoli, è ormai tutto pronto per l’arrivo di Fortnite su smartphone Android. Dopo un’attesa praticamente infinita, l’attesissimo gioco sta finalmente per sbarcare […]

L’App Player BlueStacks permette di giocare a Fortnite mobile su PC e di preregistrarsi in anteprima : Fortnite Mobile sarà probabilmente giocabile fino al 24 settembre esclusivamente sull'imminente Samsung Galaxy Note 9, oppure su un qualsiasi PC grazie all'App Player BlueStacks 3, un emulatore Android per PC e Mac sul quale lavora costantemente un team di oltre 50 ingegneri in India. Questa piattaforma offre la possibilità di giocare i titoli Android su PC anche non particolarmente performanti e di trasmettere lo streaming di qualsiasi gioco o ...

Fortnite per mobile incassa 2 milioni di dollari al giorno : Fortnite è attualmente il gioco più popolare al mondo e una parte della sua enorme popolarità sembra provenire dalla versione mobile, che Epic Games ha intelligente pubblicato quando ha capito che il gioco stava veramente decollando. Questa versione per dispositivi mobile ha continuato a crescere in popolarità con il tempo, tanto che, secondo i dati condivisi da Sensor Tower e riportati da GamesIndustry, la versione iOS è riuscita ad incassare 2 ...