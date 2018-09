Fondo For Te | secondo round per tour della formazione continua

Sci di Fondo - quattordici atleti al lavoro a Forni Avoltri in concomitanza con i Campionati Italiani Estivi : La squadra Under 20 in raduno a Forni Avoltri, concluso lo stage degli atleti di interesse nazionale a Predazzo Allenamento a Forni Avoltri (Ud) in concomitanza con i Campionati Italiani Estivi per la squadra under 20 di sci di fondo. Il direttore tecnico Marco Selle ha convocato fino al 7 settembre quattordici atleti: si tratta di Alessandro Longo, Didier Dario Chanoine, Noemi Glarey, Emilie Jeantet, Laura Colombo, Michele Gasperi, ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Gabanelli : “Inps - proFondo rosso da 38 miliardi. Servono tagli” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie: taglio PENSIONI d'oro, la proposta M5s e il "disegnino" di Di Maio “welfare sociale più equo”. Tutte le novità sulla legge Fornero e temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 16:20:00 GMT)

Fondo sovrano norvegese mette a segno performance brillante grazie al comparto oil : Teleborsa, - performance brillante nel secondo trimestre per il Fondo sovrano norvegese , che fa affari soprattutto con le società petrolifere , grazie alla risalita del prezzo del petrolio ed alla ...

Fondo sovrano norvegese mette a segno performance brillante grazie al comparto oil : performance brillante nel secondo trimestre per il Fondo sovrano norvegese , che fa affari soprattutto con le società petrolifere , grazie alla risalita del prezzo del petrolio ed alla strategia ...

Nuoto di Fondo - Europei 2018 : vittoria di forza di Kristof Rasovszky sui 5 km - quinto posto per Marcello Guidi : Continua a rivelarsi azzeccata la scelta di Kristof Rasovszky di passare dai 1500 metri al Nuoto di fondo: l’ungherese è il nuovo campione d’Europa sui 5 km, dopo aver sempre avuto un controllo totale della gara. Il suo principale rivale odierno, il francese Axel Reymond, è arrivato al secondo posto, mentre ha completato il podio l’altro transalpino Logan Fontaine. Prestazioni degne degli italiani, che pur senza tenere il trio ...

Nuoto di Fondo - Europei 2018 : vittoria di forza di Kristof Rasovszky - quinto posto per Marcello Guidi : Continua a rivelarsi azzeccata la scelta di Kristof Rasovszky di passare dai 1500 metri al Nuoto di fondo: l’ungherese è il nuovo campione d’Europa sui 5 km, dopo aver sempre avuto un controllo totale della gara. Il suo principale rivale odierno, il francese Axel Reymond, è arrivato al secondo posto, mentre ha completato il podio l’altro transalpino Logan Fontaine. Prestazioni degne degli italiani, che pur senza tenere il trio ...

Lanciatori - verso lo Spazio proFondo : Space Launch System prende forma : Dalla fucina allo Spazio profondo, l’assemblaggio dello Space Launch System, il razzo vettore della Nasa, procede secondo i piani. La parte hardware più consistente del core stage del SLS è pronta per il montaggio con gli altri componenti hardware. Pezzo dopo pezzo – riporta Global Science – si compone il puzzle che darà vita alla Exploration Mission 1, il primo volo integrato di SLS e il veicolo spaziale Orion Multi-Purpose Crew ...

Francoforte : proFondo rosso per Porsche : Retrocede molto il colosso tedesco delle auto sportive , che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,21%. Lo scenario su base settimanale di Porsche rileva un allentamento della curva ...

Salesforce.Com scivola in Fondo al mercato di New York : Si muove in profondo rosso Salesforce.Com , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,88% sui valori precedenti. L'andamento di Salesforce.Com nella settimana, rispetto allo S&P-500 , ...

Nomine Rai - l'afFondo di Berlusconi : "Forte volontà spartitoria - pessimo segnale" : Silvio Berlusconi a gamba tesa contro le Nomine del governo gialloverde, a cominciare da quelle della Rai. Il leader di Forza Italia ha rilasciato oggi una lunga intervista al quotidiano La Stampa, nel corso della quale è stato al solito molto critico nei confronti del Movimento 5 Stelle e della Lega, con cui governa in diverse amministrazioni locali. "Vedo una forte volontà spartitoria - attacca subito Berlusconi - . Il carattere unilaterale ...

Joint venture di Ubi Banca selezionata dal Gruppo Alibaba quale gestore di un nuovo Fondo di liquidità della piattaforma : La piattaforma finanziaria del Gruppo Alibaba, Ant Financial Services Group, ha selezionato Zhong Ou Asset Management Joint venture di Ubi Banca quale gestore di uno dei 4 nuovi fondi di liquidità che ...

UBI - jv cinese Zhong Ou selezionata per gestione Fondo su piattaforma Alibaba : Teleborsa, - Grande riconoscimento per il Gruppo UBI Banca: la piattaforma finanziaria del Gruppo Alibaba, Ant Financial Services Group , ha selezionato Zhong Ou Asset Management quale gestore di uno ...

UBI - jv cinese Zhong Ou selezionata per gestione Fondo su piattaforma Alibaba : Grande riconoscimento per il Gruppo UBI Banca : la piattaforma finanziaria del Gruppo Alibaba , Ant Financial Services Group , ha selezionato Zhong Ou Asset Management quale gestore di uno dei 4 nuovi ...

Belen e Ilary assenti da Balalaika - clamoroso afFondo di Forrest : "Troveranno lavoro in radio" : Non è passata inosservata l'assenza di Belen Rodriguez ed Ilary Blasi durante l'ultima puntata di "Balalaika". Le regine del programma sui mondiali di calcio targato Mediaset hanno...