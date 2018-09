Fondi Ue | Italia primo beneficiario per sicurezza e immigrazione

Migranti - governo : “Più Fondi dall’Ue per ridurre i flussi. Sulla Libia conferenza in Italia a novembre” : Più fondi dall’Ue per ridurre i flussi. E Sulla Libia una conferenza in Italia a novembre. Sono i risultati del vertice tenuto a Palazzo Chigi al termine delle due ore di vertice sul tema delle migrazioni e Sulla nuova crisi libica. “Nel corso della riunione di oggi su immigrazione e Libia – si legge nel comunicato rilasciato dalla presidenza del Consiglio al termine della riunione tra Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Enzo ...

PM COZZI - "Fondi LEGA? NO SEQUESTRO SE CAMBIA NOME"/ Salvini lancia 'Opa' su Forza Italia : Fondi Lega, COZZI: "Se CAMBIA nome, limite ai sequestri". Ultime notizie, il procuratore di Genova sul caso dei 49 milioni: "non potremmo fare nulla".

Ue - Oettinger : "Gravi sanzioni se Italia taglia Fondi" : Dopo l'annuncio del vicepremier Luigi Di Maio, che dopo il no dell'Europa alle ripartizioni dei migranti aveva commentato: "Siamo pronti a tagliare i fondi Ue", arriva la risposta senza sconti del ...

Italiana scomparsa in Mozambico durante immersione sub/ Ultime notizie - raccolta Fondi per Eleonora Contin : Mozambico, Italiana scomparsa durante l'immersione sub: Ultime notizie, Eleonora Contin sparita mentre era in vacanza col marito, scatta raccolta fondi sui social per trovarla

Proposta bilancio Ue : +6% Fondi all'Italia ma il sistema ci penalizza : Nel momento in cui il governo di Giuseppe Conte minaccia di mettere il veto sul bilancio dell'Unione Europea per il periodo 2021-2027, un documento riservato della Commissione ottenuto dall'AGI rivela ...

Oettinger : "20 miliardi da Italia? Farsa"/ Quando Renzi diceva : "Ue ci chiude i porti? ?Noi tagliamo i Fondi" : Bilancio Ue, Oettinger contro l'Italia: "20 miliardi di Roma alla Commissione? Una farsa, non è vero". Ecco le cifre esatte: il Commissario bacchetta il Governo Lega-M5s sul fronte migranti

Macron : 'Italia contro Ue su migranti non su Fondi strutturali' : "L'Italia è contro l'Europa che non è solidale sul piano migratorio, ma è per l'Europa dei fondi strutturali, quando sento certi ministri": lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron. "Il ...

Fondi Ue - Oettinger : “Contributo netto dell’Italia è sui 3 miliardi”. Germania : “Roma non sia sola - ma rispetti trattati” : Da Bruxelles e Berlino arrivano altri avvertimenti all’Italia, dopo le parole del governo che venerdì scorso ha annunciato di “essere pronto a tagliare i Fondi destinati al bilancio europeo“ vista la mancata collaborazione dell‘Ue nel ricollocamenti dei migranti che erano a bordo della nave Diciotti. La commissione aveva già etichettato la mossa come “una minaccia che non avrebbe trovato ascolto”, ma ora a ...

Diciotti - no della Ue all'Italia. Il governo : ritorsione sui Fondi : Salvini non molla. «I migranti non sbarcano». Il braccio di ferro con l'Ue per la ridistribuzione dei migranti si è concluso con un nulla di fatto. «Ennesima...

Diciotti - migranti : niente accordo. Di Maio - "stop Fondi"/ Ultime notizie : Europa - "Italia rischia sanzioni" : Diciotti, niente accordo in Europa: Conte, "ipocrisia Ue". Di Maio dopo il no alla condivisione dell'accoglienza dei migranti minaccia il taglio dei fondi. Bruxelles, Italia rischia sanzioni

Scambio di accuse tra Italia ed Europa. Conte : “Siete ipocriti”. Salvini e Di Maio : “Stop ai Fondi” : Dopo il nulla di fatto uscito dalla riunione tecnica convocata a Bruxelles il premier Italiano Giuseppe Conte si sfoga attraverso un lungo articolo pubblicato su Facebook. «È noto a tutti che l’Italia sta gestendo da giorni, con la nave Diciotti, una emergenza dai risvolti molto complessi e delicati. Ancora una volta misuriamo la discrasia, che tra...

Rientrato in Italia l'operaio di Vigevano ricoverato in India : per lui una raccolta Fondi su Facebook : Atterrato a Malpensa un volo dell'Areonautica: l'uomo, affetto da una grave malattia neurologica, è stato ricoverato all'ospedale di Legnano

Elliott - Kkr - Cerberus - Amber : ecco i piani dei Fondi esteri in Italia : Malgrado Kkr sia considerato da tutto il mondo della finanza un fondo molto aggressivo la sua attenzione a Magneti Marelli, l'azienda di componentistica del gruppo Fca che già il compianto Sergio ...

Migranti : media - Italia ha usato 200.000 euro di Fondi Ue per respingere Aquarius : L'Italia avrebbe speso almeno 200.000 euro di fondi dell'Unione europea destinati a sostenere le operazioni di ricerca e soccorso in mare per scortare la nave 'Aquarius' a Valencia in Spagna dopo aver ...