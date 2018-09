Fondi Lega | slitta la sentenza del Riesame sul sequestro

Genova - sequestro Fondi Lega : sentenza rinviata a domani : Secondo il Legale del Carroccio, i giudici si sono riservati di prendere una decisione. In mattinata l’avvocato ha depositato una consulenza tecnica

LEGA - SLITTA SENTENZA Fondi DI BOSSI/ Ultime notizie : avvocati Salvini ai Giudici del Riesame : "soldi leciti" : FONDI LEGA, BOSSI e Belsito: SLITTA a domani la decisione Giudici del Tribunale del Riesame di Genova. Ultime notizie, Salvini 'no cambio nome'.

LEGA - SLITTA SENTENZA Fondi DI BOSSI/ Ultime notizie : avvocati Salvini ai Giudici del Riesame : “soldi leciti” : FONDI LEGA, oggi la decisione dei Giudici del Tribunale del Riesame di Genova. Ultime notizie, il segretario federale Salvini: "Non ci distruggeranno". Forse SLITTA la SENTENZA..(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 11:20:00 GMT)

Fondi Lega - terminata l’udienza davanti al tribunale del Riesame : sentenza domani. Salvini : “Mi interessa appoggio popolare” : Il tribunale del Riesame si esprimerà giovedì sui Fondi della Lega. Al termine dell’udienza, infatti, i giudici si sono riservati di decidere in merito al sequestro di 49 milioni al Carroccio dopo la condanna del senatore Umberto Bossi, dell’ex tesoriere Francesco Belsito e di tre ex revisori contabili del partito per la truffa alla Stato sui rimborsi elettorali dal 2008 al 2010. Al momento ne sono stati sequestrati circa 3. Era stata la ...

Fondi Lega - finita l'udienza : sui sequestri riserva dei giudici - domani la decisione : Si è conclusa l'udienza davanti al tribunale del Riesame sul possibile sequestro di Fondi della Lega per risarcire lo Stato dalla maxi truffa sui rimborsi elettorali non dovuti tra il 2008 e il 2010, ...

Fondi Lega : giudici si riservano - slitta decisione su sequestro : I giudici del Riesame di Genova si sono riservati sulla decisione di sequestro dei Fondi della Lega. Lo ha riferito il Legale del Carroccio Giovanni Ponti, uscendo da Palazzo di Giustizia. "Abbiamo depositato una consulenza tecnica con la quale viene dimostrato che i soldi che la Lega ha in cassa in questo momento sono tutti contributi degli eletti -a detto - donazioni degli elettori e del due per mille della dichiarazione dei redditi. ...

Fondi Lega - slitta a domani la decisione dei giudici ma Salvini è fiducioso : "Non ci distruggeranno" : Nonostante l'ottimismo di Salvini, se i magistrati dovessero decidere di estendere il blocco dei Fondi fino a raggiungere la quota di 49 milioni di euro a quel punto il partito, almeno come lo conosciamo, "non potrebbe più esistere".

Fondi Lega - oggi i giudici decidono ma Salvini è fiducioso : non ci distruggeranno - ma nome resta : Nonostante l'ottimismo di Salvini, se i magistrati dovessero decidere di estendere il blocco dei Fondi fino a raggiungere la quota di 49 milioni di euro a quel punto il partito, almeno come lo conosciamo, "non potrebbe più esistere".

Fondi Lega - attesa per la sentenza : vola nei sondaggi ma è un partito sull'orlo del baratro : I giudici oggi o domani potrebbero decidere di dare l'ok al sequestro di Fondi e proventi fino al raggiungimento dei 49...

Fondi Lega - oggi la decisione dei giudici/ Ultime notizie - Salvini : "Non ci distruggeranno" : Fondi Lega, oggi la decisione dei giudici del Tribunale del Riesame di Genova. Ultime notizie, l segretario federale Salvini: "Non ci distruggeranno".(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 08:35:00 GMT)

Fondi Lega - oggi i giudici decidono ma Salvini è fiducioso : non ci distruggeranno : E ancora: "Noi non facciamo politica in base ai soldi e alle sentenze di questo o di quel magistrato. Abbiamo un programma di governo e quello rispettiamo. A tasche piene o a tasche vuote, colpevoli ...

Domani l'udienza del Riesame sul sequestro dei Fondi della Lega. Salvini : "È l'ultimo dei miei pensieri" : È prevista per Domani l'udienza davanti al tribunale del Riesame di Genova sul sequestro dei fondi della Lega. I giudici non decideranno subito, ma con ogni probabilità il giorno successivo.Era stata la Cassazione ad aprile a rinviare al Riesame dopo avere accolto la richiesta della Procura di poter sequestrare fondi del Carroccio, oltre a quelli già trovati, fino al raggiungimento dei 49 milioni di euro, cifra stimata per ...

Fondi Lega - Giorgetti : "Il 6 settembre la Lega chiude" : Il 5 settembre il Tribunale del Riesame di Genova deciderà sul sequestro dei conti leghisti dopo la condanna per truffa ai danni dello Stato di Umberto Bossi e Francesco Belsito. Se la condanna sarà ...

PM COZZI - “Fondi LEGA? NO SEQUESTRO SE CAMBIA NOME”/ Salvini lancia ‘Opa’ su Forza Italia : Fondi Lega, COZZI: "Se CAMBIA nome, limite ai sequestri". Ultime notizie, il procuratore di Genova sul caso dei 49 milioni: "non potremmo fare nulla".(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 20:17:00 GMT)