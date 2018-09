Fisica della società | pubblicato editoriale di prof Imt

Alice Campello a 14 giorni dal parto - Morata sottolinea la forma Fisica della moglie dopo aver dato alla luce i loro gemelli [FOTO] : Morata immortala Alice Campello e sottolinea la ritrovata forma fisica della moglie ad appena 14 giorni dal parto dei loro gemelli Alice Campello dopo appena 14 giorni dal parto ha riacquisito una forma fisica formidabile. La gravidanza della fashion blogger pare non aver ‘appesantito’ il fisico della moglie di Alvaro Morata . Il calciatore del Chelsea infatti sottolinea la ritrovata forma fisica di Alice in una storia ...

A Gallavotti il "Nobel" della Fisica matematica : Giovanni Gallavotti è stato insignito del premio Poincaré, il maggiore riconoscimento internazionale per la fisica matematica , tanto da essere considerato alla stregua del Nobel per questa disciplina. Napoletano, 77enne, professore emerito dell'Università La Sapienza di Roma, Gallavotti è il primo italiano a ottenere questo importantissimo premio, che arriva dopo il “Premio Nazionale Presidente della Repubblica” per la Classe di Scienze ...

Nancy Brilli e l'amore con il mito della musica : 'Tanta passione - ma stavo male Fisicamente' : Stasera va in onda l'ultimo appuntamento, alle 23.40 su Raiuno, con Non disturbare , il programma condotto da Paola Perego prodotto da Stand by Me. A chiudere il ciclo d'interviste realizzate nell'...