in aumento neidell'anno. Il ministero dell'Economia e delle Finanze fa sapere che letributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 249.017 milioni di euro, segnando un incremento di 1.561 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+0,6%). Al risultato contribuiscono sia le imposte dirette (+0,2%) sia quelle indirette (+1,1%). Sul gettito influisce lo slittamento dei termini per i versamenti dell'autoliquidazione Irpef, al 2/7.(Di mercoledì 5 settembre 2018)