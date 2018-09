Fisco - entrate tributarie in crescita con imposte su plusvalenze - fondi pensione e giochi : entrate tributarie in leggero aumento nei primi 7 mesi dell'anno . Lo rileva il rapporto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, MEF ,, da cui emerge che nel periodo gennaio-luglio 2018, le entrate tributarie erariali ammontano a 249 miliardi di euro , con un incremento dello 0,6% , +1.561 milioni di ...

Fisco - Mef : in sette mesi gettito entrate 249 miliardi - +0 - 6% - : Lo rende noto il ministero dell'Economia, spiegando che al risultato contribuiscono sia le imposte dirette, +0,2%, sia quelle indirette, +1,1%,. …

Fisco - allarme Agenzia delle Entrate sulle false email per canone TV : Teleborsa, - Attenti a quella email. Non è un film dell'orrore né l'avvertimento su un nuovo virus, bensì una comunicazione "di servizio" dell' Agenzia delle Entrate che avverte: "Attenzione alle e-...

Fisco : primo semestre in calo per entrate tributarie : Scendono nei primi sei mesi del 2018 le entrate tributarie e contributive. Secondo quanto reso noto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, MEF, , tra gennaio e giugno si è verificata una riduzione dello 0,6%, -2.060 milioni di euro, rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. La diminuzione del gettito ...

Fisco - nel 1° semestre calano le entrate tributarie e contributive : Lo rende noto il Ministero dell'Economia e delle Finanze , MEF, , spiegando che il dato tiene conto della flessione del 2,9% , -6.251 milioni di euro, delle entrate tributarie e dell'incremento delle ...

Agenzia Entrate blocca il vitalizio di Cicciolina : "Deve al Fisco 100mila euro" : Brutte notizie per Ilona Staller , alias Cicciolina. L'Agenzia delle Entrate ha pignorato il suo vitalizio in seguito a un contenzioso con il Fisco. Secondo quanto riportato, al centro della querelle ...

L'Agenzia delle Entrate blocca il vitalizio di Ilona Staller - deve al Fisco circa 100mila euro : L'Agenzia delle Entrate ha pignorato il vitalizio di Ilona Staller. L'ex parlamentare e pornostar non avrebbe pagato al fisco circa 100mila euro di cartelle esattoriali. Per questa ragione è stato bloccato il suo conto all'interno della banca di Montecitorio, dove viene versato quanto maturato dalla ex deputata del partito radicale.Un provvedimento ritenuto illegale dall'avvocato Luca Di Carlo, che difende Ilona Staller fin dal famoso e ...

Fisco : +250% entrate compliance 6 mesi : 23.00 Fra gennaio e giugno,le lettere di compliance inviate dall'Agenzia delle entrate hanno portato nelle casse dello Stato 700 milioni di euro, con un incremento del 250% rispetto allo stesso periodo del 2017. E' quanto emerge da un'analisi della stessa Agenzia. Più veloci i rimborsi Iva: le pratiche per erogare complessivamente 4,6 miliardi di euro (+21%) sono state svolte in media in 71 giorni, 19 in meno rispetto al dato medio dello ...

Fisco - si rivede il 'metodo Monti' : il generale della finanza a capo delle Entrate : Immigrazione, leva obbligatoria, basta genitore 1 e 2... Ok, ma il governo, nonostante i mesi pre-estivi ricchi di successi, si giocherà tutto, ma proprio tutto, con la manovra . Che, tradotto, ...

Fisco - Agenzia entrate : incassi da regolarizzazione a +250% : Il Fisco ha registrato un incasso pari al 250% in più rispetto al 2017, tra gennaio e giugno, legato alle lettere di compliance, regolarizzazione, inviate ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate. ...

Ruffini via dall'Agenzia delle Entrate È Maggiore il nuovo Mister Fisco : Ma l'attuale viceministro dell'Economia, Laura Castelli, in piena stesura del contratto di governo tuonava: 'Non si farà mai un condono, non è il bene della politica'. Allo stesso modo, M5S si è ...