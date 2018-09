Fiorentina - Biraghi : 'La fascia di Astori non si tocca - disposti a pagare le multe della Lega' : Prima le fasce di capitano uguali per tutti sul modello della Premier League. Poi i trasgressori, il Giudice Sportivo che sorvola e in mezzo un ricordo indelebile che va oltre ogni regola. German ...

Fiorentina - Biraghi : “La fascia di Astori non si tocca” : Molti capitani dei club italiani non hanno ancora digerito la disposizione della Lega relativa all’adozione di una fascia uguale per tutti. Papu Gomez e Daniele De Rossi non hanno seguito la linea dettata dalla Lega Serie A adottando fasce personalizzate, e anche German Pezzella, capitano della Fiorentina, ha deciso di ribellarsi alla direttiva portando sul braccio il ricordo di Davide Astori. Il giudice sportivo ha glissato sulle ...

