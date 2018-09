Finestra di scansione WiFi su Huawei Mate 10 Pro | come liberarsene

optimaitalia

: Finestra di scansione WiFi su #HuaweiMate10Pro: come liberarsene - OptiMagazine : Finestra di scansione WiFi su #HuaweiMate10Pro: come liberarsene - monitorpress : Anche su Huawei P8 Lite 2017 la finestra con la scansione delle Reti WiFi: replica ufficiale #huawei #mobile… - OptiMagazine : Anche su Huawei P8 Lite 2017 la finestra con la scansione delle Reti WiFi: replica ufficiale -

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Ritorna al centro dell'attenzione l'amatissimo10 Pro, reduce dall'aggiornamento 'BLA-L29 8.0.0.150(C432)', incaricato di portare con sé solo la patch di agosto, e poco altro (il peso complessivo del pacchetto è pari a 245MB). Non è possibile ancora pervenire ad una ricostruzione esatta di quel che la release comporterà a bordo del dispositivo, che speriamo possa rispondere bene all'installazione. Nel registro delle modifiche introdotte,sopra vi dicevamo, si fa riferimento solo alla patch di sicurezza, l'ultima al momento disponibile per i prodotti del brand cinese (sebbene sia lecito aspettarsi la celere omologazione alla patch di settembre).Inutile dirvi che l'aggiornamento in questione poco c'entri con l'apparizione insistita dellarelativa alladelle reti Wi-Fi, che da un po' di tempo a questa parte sta dando parecchio filo da torcere ai ...