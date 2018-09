Festival di Venezia 2018 | Nuestro tiempo di Carlos Reygadas film immenso da cui è

Festival di Venezia 2018 - David Cronenberg Leone d’oro : tra l’elogio di Netflix e La Strada di Fellini : “Netflix è come la Tesla. E non a torto tutti e due creano un giusto scompiglio”. Parola di David Cronenberg. Il regista canadese, Leone alla Carriera a Venezia 75, come sempre non lascia delusi. La sua masterclass, tenutasi al palazzo del cinema di fronte a più di duecento fan entusiasti, è stata la perorazione di una causa a senso unico: l’utilità e la modernità di Netflix. Il 75enne autore di capolavori come La Mosca e Videodrome ha spiegato, ...

Giulia de Lellis sfila al Festival di Venezia : "L'amore è in stand by - mi dedico al lavoro" : Giulia De Lellis, dagli sgabelli di Uomini e Donne e i post di successo su Instagram, al tappeto rosso della Mostra del Cinema di Venezia. L'influencer da più di tre milioni di follower ha raggiunto il Lido nelle scorse ore, tra le critiche di chi non ha ritenuto opportuna la presenza della giovane al Festival e i tanti seguaci che ne hanno apprezzato il look sfoggiato all'evento.A Vanityfair.it, la giovane ha raccontato di essere stata ...

Fabio Rovazzi al Festival di Venezia parla anche di Fedez : cosa ha svelato sul matrimonio : FUNWEEK.IT - C'era anche Fabio Rovazzi al Festival di Venezia 75 insieme alla fidanzata Karina e a Al Bano Carrisi invitati alla visione di 'Vox Lux', film in concorso con Natalie...

Festival di Venezia 2018 - Natalie Portman scintillante sul red carpet di Vox Lux. Gambe in bella mostra e trasparenze osé : le pagelle : La settima serata della 75esima mostra d’Arte Cinematografica di Venezia ha una protagonista assoluta e incontestabile. Al Lido per promuovere il film Vox Lux, il premio Oscar Natalie Portman ci tiene a far sapere forte e chiaro che la star della Laguna, per una sera, è lei. E lo fa scintillando sul tappeto rosso in una creazione firmata Gucci, un tripudio di paillettes gold in stile anni Ottanta, che ricorda molto la carta ...

Al Festival di Venezia Red Carpet euro per la doppiatrice più piccola d'Italia : il giorno di Charlotte Infussi D'Amico. Un nome e un volto che il grande pubblico non conosce: una bambina già voce di grandi personaggi del cinema, in passerella sul red Carpet di Venezia 75 giovedì ...

Al Festival di Venezia Red Carpet per la doppiatrice più piccola d'Italia : il giorno di Charlotte Infussi D'Amico. Un nome e un volto che il grande pubblico non conosce: una bambina già voce di grandi personaggi del cinema, in passerella sul red Carpet di Venezia 75 giovedì ...

Giulia De Lellis al Festival di Venezia/ “Amo Angelina Jolie - se è riuscita lei a chiudere la sua storia….” : Giulia De Lellis sul red carpet del Festiva di Venezia indossa un abito Blumarine e scatena le critiche: il giornalista Gabriele Parpiglia risponde alle polemiche.(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 21:37:00 GMT)

Festival di Venezia 2018/ Calendario settima giornata : riflettori puntati su Natalie Portman in abito Gucci : Sono tre i film in concorso nella settima giornata del Festival del Cinema di Venezia 2018: da "Vox Lux" con Natalie Portman ad "Acusada" di Gonzalo Tobal.(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 20:47:00 GMT)

GIULIA DE LELLIS AL Festival DI VENEZIA/ L'elogio di Jeremias Rodriguez : "Quando si è belli dentro..." : GIULIA De LELLIS sul red carpet del Festiva di VENEZIA indossa un abito Blumarine e scatena le critiche: il giornalista Gabriele Parpiglia risponde alle polemiche.(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 19:44:00 GMT)

Festival di Venezia 2018 - Vox Lux : così nasce una stella da una strage e da un patto con il diavolo : È nata una stella. Questa volta dal sangue. Dopo un patto col diavolo. Da Brady Corbet non ci si poteva aspettare altro che una riflessione profonda sulle origini del male che attanaglia la nostra contemporaneità. Vox Lux, in Concorso a Venezia 75, è il secondo titolo da regista per il trentenne attore che interpretò per Haneke uno dei due sadici protagonisti di Funny Games (versione Usa) e che un paio d’anni fa partecipò da regista nella ...

75° Festival del cinema di Venezia : i look più belli delle star : Nato nel 1932 si è affermato come uno degli eventi cinematografici più importanti al mondo e come immancabile appuntamento per le star del grande schermo, ma anche per tutti i personaggi di rilievo ...

Festival di Venezia - Giulia De Lellis parla del look : “Ho rappresentato me stessa” : Giulia De Lellis al Festival di Venezia: le parole dell’esperta di tendenze sui suoi look che la rappresentano Durante il Festival di Venezia si è fatta notare anche la presenza di Giulia De Lellis, esperta di tendenza, ex di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip. La ragazza ha partecipato al Festival come testimonial […] L'articolo Festival di Venezia, Giulia De Lellis parla del look: “Ho rappresentato me stessa” ...

Al Festival di Venezia Red Carpet per la doppiatrice più piccola d'Italia : il giorno di Charlotte Infussi D'Amico. Un nome e un volto che il grande pubblico non conosce: una bambina già voce di grandi personaggi del cinema, in passerella sul red Carpet di Venezia 75 giovedì ...

Giulia De Lellis e Beatrice Valli criticate al Festival di Venezia : Giulia De Lellis e Beatrice Valli hanno sfilato sul famoso red carpet della 75° Mostra del Festival di Venezia : le due ex corteggiatrici di Uomini e Donne sono state invitate dagli sponsor del ...