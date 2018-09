Festival della letteratura di Mantova 2018 | gli eventi da non perdere

A Bari il Festival della periferie con Motta - Cosmo e Mannarino : Motta, Cosmo, Selton, Mannarino, Lemandorle, I Ministri e Clementino sono gli artisti della prestigiosa line up di Rigenera SmART City, il più grande festival italiano dedicato alle periferie, in ...

Carrara - al Festival Con_vivere le trasformazioni del lavoro nella storia e la sfida dei diritti nell’era della precarietà : I lavori antichi e quelli moderni (e precari), il problema dei working poor e dei giovani disoccupati, i diritti, le sfide dello sviluppo tecnologico. Sono i temi al centro della tredicesima edizione del festival con-vivere, che si terrà a Carrara da giovedì 6 a domenica 9 settembre. “La parola lavoro – spiega il direttore scientifico del festival Remo Bodei – ha assunto nel corso della storia un velo di pessimismo e una patina ...

Si è conclusa domenica 2 settembre scorso la VI edizione della Festa Bimbi A Bordo - il Festival letterario di Guspini. : ... ha raccontato storie eterne ed universali, collocate in luoghi o tempi lontani dalla Sardegna e dall' oggi , ma che hanno saputo parlare e farsi comprendere da ogni persona presente agli spettacoli. ...

"Il Festival della mente è troppo radical chic" la Lega lo vuole cancellare : Accade a Sarzana. All'origine della polemica l'intervento del fondatore della Comunità di Sant'Egidio

Il Festival della Partecipazione cerca volontari - 04/09/2018 - : Saranno, come nelle passate edizioni, quattro giorni ricchi di dibattiti, spettacoli, concerti, laboratori, incontri con musicisti, artisti e scrittori. Per ricevere informazioni è possibile scrivere ...

Cambio di location per Home Festival 2019 verso il raddoppio per i 10 anni della manifestazione : Home Festival 2019 cambia collocazione temporale e si sdoppia, per raggiungere una nuova location che non sia quella dell'ex dogana di Treviso. La manifestazione non sarà più l'ultimo Festival estivo ma sarà quello che va ad aprire la bella stagione. Si parte con la location storica di Treviso, dove anche quest'anno la manifestazione ha riscosso il meritato successo, per continuare con una nuova sessione a luglio, dal 12 al 14, al Parco San ...

Il Festival della Partecipazione cerca volontari - Aperta la call #iopartecipo2018 per iscrizioni : L'Aquila - Si è Aperta oggi e si chiuderà sabato 22 settembre la call per il reclutamento dei volontari per la terza edizione del Festival della Partecipazione, in programma all’Aquila dall’11 al 14 ottobre. La call #iopartecipo2018 è disponibile all’indirizzo www.FestivaldellaPartecipazione.org/volontari ed è rivolta a tutte le ragazze e i ragazzi dai 16 anni in su desiderosi dare il proprio contributo alla buona ...

Oltre quaranta eventi per il "Settembre nisseno". In corso Umberto Lello Analfino - Festival della birra artigianale e Shakalab in concerto : ... , il cineforum nei quartieri, la 64ma edizione della Coppa Nissena di rally, il concorso internazionale di danza "Sicilia In " premio Michele Abbate", le "Vie dei tesori", gli spettacoli teatrali ...

Scienza e tutela ambientale per la V edizione del Festival della Comunicazione di Camogli : 1/6 ...

Orbetello Jazz Festival : la bellezza della musica nella laguna toscana : Uno dei luoghi più suggestivi della toscana sarà riempito della splendida musica Jazz nel mese appena iniziato di settembre. Arriva infatti la seconda edizione di Orbetello Jazz Festival, una rassegna voluta dal Comune di Orbetello per la direzione artistica di Paolo Rubei dell’Alexanderplatz Jazz Club di Roma e in collaborazione con la Pro Loco lagunare Orbetello, che i prossimi 7, 8 e 9 settembre offre tre imperdibili ...

Festival della Mente 2018 - boom di presenze nel centro sarzanese : ... il Festival off inziato lo scorso 26 agosto, coordinato da Virginia Galli e Francesca Giovanelli, che ha affiancato il tradizionale programma della manifestazione con momenti dedicati a spettacoli ...

Sarzana. Festival della Mente : si chiude stasera la XV edizione : chiude oggi la quindicesima edizione del Festival della Mente, il primo Festival europeo dedicato alla creatività, diretto da Benedetta Marietti

Festival DEL CINEMA DI VENEZIA 2018/ Programma 2 settembre : è il giorno della serie tv “L’amica geniale” : FESTIVAL del CINEMA di VENEZIA 2018, Programma 2 settembre: è il giorno della serie tv "L'amica geniale" di Saverio Costanzo, presentata fuori concorso.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 06:50:00 GMT)

Il 3 settembre riapre l’Auditorium Parco della Musica - in arrivo concerti - spettacoli - Festival : IN arrivo A settembre JAMMIN’, UNA STRISCIA DI TERRA FECONDA, ROMAEUROPA, INEDITO D’AUTORE, I MITI della CANZONE, TASTE OF ROMA IL 13 settembre DAVID CROSBY CHIUDE IL ROMA SUMMER FEST E APRE UNA STAGIONE DI GRANDI concerti CON BEN HARPER, THE MusicaL BOX, MORCHEEBA, TRIBALISTAS, MALIKA AYANE, EUGENIO BENNATO, SERGIO CAMMARIERE, NICOLA PIOVANI, GIOVANNI ALLEVI, MARIO BIONDI Il 3 settembre riapre al pubblico il Parco della Musica e dal 5 ...