Ferragni e Fedez ecco i progetti futuri | nuovo figlio e carriera da DJ per entrambi

blogitalia.news

: #ferragnez Oggi si sono sposati Chiara Ferragni e Fedez. Comunisti col Rolex. - VittorioSgarbi : #ferragnez Oggi si sono sposati Chiara Ferragni e Fedez. Comunisti col Rolex. - repubblica : Il matrimonio Ferragni-Fedez? Un affare (social) da 36 milioni di dollari [news aggiornata alle 15:56] - Pinucciosono : Comunque dovremmo ringraziare Fedez e la Ferragni per il loro matrimonio. Almeno per un paio di giorni non si è par… -

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Ferragnez, dopo le nozze un fratellino per Leone e un sorprendente tour in coppia Il settimanale ha rivelato che l’influencer cremonese e il rapper milanese starebbero già pensando di allargare la famiglia con un fratellino o una sorellina per il piccolo Leone, nato lo scorso 19 marzo. Ma grandi le novità arriverebbero anche sul piano artistico, dal momento che lapotrebbe rendersi protagonista di un campo ancora inesplorato, quello musicale, che di norma è di competenza del marito. Sul settimanale diretto da Alfonso Signorini si legge che per i due c’è in ballo un contratto per un tour di coppia che li vorrebbe come deejay nelle migliori discoteche del mondo. Al progetto Chiara e Federico starebbero studiando da mesi in gran segreto. Il sodalizio artistico dei Ferragnez dovrebbe essere lanciato la prossima estate con un singolo musicale che farà ballare i fan e un tour nelle ...