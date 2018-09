Fca e Ferrari | venerdì cambio ufficiale al vertice Manley resta per ora a capo

Borsa : Europa positiva - a Milano vendite su Fca e Ferrari : In evidenza Telecom, bene anche le banche , Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, - Milano, 27 lug - Chiusura positiva per le Borse europee, nel giorno in cui e' emerso che l'economia americana procede a passo di carica. Nel secondo trimestre 2018 il prodotto interno lordo Usa e' salito del 4,1%, allungando il passo rispetto al +2,1% registrato nei primi tre mesi dell'anno.

Il debito zero non basta Il titolo Fca sprofonda Ora vale di più Ferrari : Una coincidenza drammatica. Sergio Marchionne ha cessato di vivere nel giorno della seconda trimestrale, la stessa che avrebbe dovuto commentare, ieri pomeriggio, con gli analisti. È così toccato a Mike Manley, da sabato nuovo ad di Fca, affiancato dal cfo Richard Palmer, presentare i dati al mercato. Un esordio che il manager inglese non avrebbe mai messo in conto, anche per la giornata nerissima vissuta da Piazza Affari: le azioni Fca, più ...

“Addio Sergio Marchionne”. L’ex manager di Fca e Ferrari è morto : Sergio Marchionne è morto. L’ex ceo di Fca era ricoverato all’ospedale universitario di Zurigo, in Svizzera, da oltre tre settimane dopo un’operazione alla spalla destra per cui era previsto un breve periodo di convalescenza. Le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate nei giorni scorsi, tanto da accelerare il processo di transizione nel gruppo automobilistico. Sabato 21 luglio, infatti, l’azienda con i ...

GALASSIA Fca IN BORSA - TITOLI IN RECUPERO/ A Piazza Affari Exor +1 - 5% - risale anche la Ferrari : Fca in BORSA, i TITOLI della GALASSIA Agnelli, come Fca, Ferrari, Exor e Cnh Industrial, tentano il RECUPERO a Piazza Affari. Il giudizio di Standard & Poor's(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 15:56:00 GMT)

Azioni Fca - Ferrari e CNH : dopo crollo su addio Marchionne - quali previsioni su Borsa Italiana oggi? : ...figlia della programmazione maniacale che ha caratterizzato la gestione dell'era Marchionne e rappresenta l'ennesima prova di eccellenza e di continuità di un modello gestionale forse unico al mondo "...

A Piazza Affari la galassia Agnelli brucia oltre 2 miliardi. Fca e Ferrari giù anche a Wall Street : A Milano, che archivia la seduta in ribasso dello 0,8% dopo la drammatica uscita di scena di Sergio Marchionne, Ferrari chiude in forte ribasso (-4,9%) mentre Fca recupera terreno e tiene (-1,5%). Fuori dal Ftse Mib, Carige giù dopo bocciatura Bce al piano sul capitale. Euro sopra 1,17 dollari ...

