Farmaci | Grillo | indicherò Luca Li Bassi come nuovo Dg Aifa

Beppe Grillo - "Farmacie non vendano prodotti omeopatici"/ I Farmacisti - "ne parli lui con la maggioranza" : Beppe Grillo attacca l'omeopatia, il garante del Movimento Cinque Stelle chiede la sospensione della vendita di prodotti senza la comprovata efficacia dal punto di vista scientifico.(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 19:20:00 GMT)

Beppe Grillo - "Farmacie non vendano prodotti omeopatici"/ Aziende si ribellano : "Prima di parlare si documenti" : Beppe Grillo attacca l'omeopatia, il garante del Movimento Cinque Stelle chiede la sospensione della vendita di prodotti senza la comprovata efficacia dal punto di vista scientifico.(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 14:25:00 GMT)

BEPPE GRILLO - "FarmaciE NON VENDANO PRODOTTI OMEOPATICI"/ I Farmacisti - "dobbiamo farlo - dipende dai medici.." : BEPPE GRILLO attacca l'omeopatia, il garante del Movimento Cinque Stelle chiede la sospensione della vendita di PRODOTTI senza la comprovata efficacia dal punto di vista scientifico.(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 13:06:00 GMT)

Le aziende dell'omeopatia e i Farmacisti rispondono a Grillo : "Sono Farmaci per legge" : La Federazione degli ordini dei farmacisti italiani risponde a Beppe Grillo sui farmaci omeopatici, dopo che il comico aveva esortato proprio i farmacisti a non venderli."I rimedi omeopatici sono classificati dalla vigente normativa, sia comunitaria che nazionale, come farmaci. È detto in modo inequivocabile dal Codice europeo del farmaco, che l'Italia ha recepito nel 2006 e il farmacista non può rifiutarsi di distribuire nessun ...

I Farmacisti rispondono a Beppe Grillo : "Non nasce in Farmacia la confusione sui Farmaci omeopatici" : La Federazione degli ordini dei farmacisti italiani risponde a Beppe Grillo sui farmaci omeopatici, dopo che il comico aveva esortato proprio i farmacisti a non venderli."I rimedi omeopatici sono classificati dalla vigente normativa, sia comunitaria che nazionale, come farmaci. È detto in modo inequivocabile dal Codice europeo del farmaco, che l'Italia ha recepito nel 2006 e il farmacista non può rifiutarsi di distribuire nessun ...

Salute - Grillo all’Ordine dei Farmacisti : “Basta con la vendita dei prodotti omeopatici” : “In queste ultime settimane abbiamo riflettuto molto sulla difficoltà a comprendere il significato della parola scientifico da parte delle persone. È stato disorientante, preoccupante e quasi penoso, assistere ad una degenerazione del dibattito così profonda”. Lo scrive il garante e co-fondatore del M5S, Beppe Grillo (che firma “e il suo neurologo”), in un appello “all’ordine dei farmacisti italiani”, ...

Beppe Grillo - appello contro i Farmaci omeopatici/ "Le Farmacie non vendano più questi prodotti" : Beppe Grillo attacca l'omeopatia, il garante del Movimento Cinque Stelle chiede la sospensione della vendita di prodotti senza la comprovata efficacia dal punto di vista scientifico.(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 09:41:00 GMT)

Grillo dichiara guerra ai prodotti omeopatici : "Via dalle Farmacie" : Tutt'altro dice il Grillo garante, e pare che parli ad un pezzo del suo mondo, sottolineando - quasi a confermarlo - come nelle ultime settimane si sia 'riflettuto molto sulla difficoltà a ...

Grillo difende la Scienza e attacca l'Omeopatia - ai Farmacisti : 'Non vendetela' : Sul blog, il garante M5s sottolinea l'importanza del Servizio sanitario nazionale: 'È uno dei migliori al mondo, per affidabilità e livello di copertura nei confronti dei cittadini - aggiunge - agli ...

Grillo fa appello ai Farmacisti : “Non vendete Farmaci omeopatici. Penosa degenerazione del dibattito su scienza” : “I medici di base e le farmacie rappresentano uno dei fari sempre fissi per il cittadino, sempre a rischio di perdersi fra le ciance infinite, le opinioni e i dibattiti: di fronte alle difficoltà che la malattia ed il disagio comportano non si devono, e non si possono, creare dubbi nella sua mente. Per questa ragione mi appello al Vostro Ordine e a tutti i professionisti che rappresentate: evitiamo che le farmacie continuino a confondere i ...

Grillo difende la Scienza e attacca l'Omeopatia - ai Farmacisti : «Non vendetela» : E sul suo blog, con un lungo intervento, pur non citando mai direttamente il caso vaccini, si schiera apertamente a fianco della Scienza e del Servizio sanitario nazionale. 'In queste ultime ...

Grillo contro l'omeopatia : "Le Farmacie non vendano quei prodotti" - : Il fondatore del M5s sul suo blog ha fatto anche implicitamente riferimento alla questione dei vaccini: "Abbiamo riflettuto molto sulla difficoltà a comprendere il significato della parola scientifica"...

Grillo contro l’omeopatia : “Le Farmacie non vendano quei prodotti” : Grillo contro l’omeopatia: “Le farmacie non vendano quei prodotti” Il fondatore del M5s sul suo blog ha fatto anche implicitamente riferimento alla questione dei vaccini: “Abbiamo riflettuto molto sulla difficoltà a comprendere il significato della parola scientifica”. E si schiera con il Ssn: “È uno dei migliori al ...

L'appello di Beppe Grillo ai Farmacisti : 'Non vendete prodotti omeopatici'. Arriva il plauso di Burioni : Sul suo blog il fondatore del Movimento Cinque Stelle critica l'omeopatia e la 'degenerazione' del dibattito sulla scienza