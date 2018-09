“Fare il dottorato in Italia? I vincitori c’erano già A Toronto sono stato scelto solo

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 settembre 2018) “Ce l’ho messa tutta per restare in, ma il nostro sistema accademico è troppo chiuso”. Filippo Sposini, dottorando in Filosofia della Scienza presso l’Università di, non riesce a nascondere un velo di amarezza. Originario della provincia di Perugia, dopo la maturità si è trasferito nel nord-est per frequentare la facoltà di Psicologia. Ma dopo aver portato a termine la magistrale si è trovato davanti a una porta troppo difficile da aprire: “Volevo restare inper continuare i miei studi, passando da psicologia all’ambito più storico-filosofico, ma questo ha complicato tutto – racconta – inè estremamente difficile cambiare dipartimento, anche se dimostri di avere competenze in materia”. Filippo, però, era motivato ad andare avanti: “Ho deciso comunque di fare domanda per il, – ricorda -, anche se in molti me l’avevano sconsigliato io ero ...