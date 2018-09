Fantacalcio 2018-2019 | le nuove quotazioni per le aste di riparazione Il valore dei

Fantacalcio Champions League 2018-2019 : le quotazioni per l’asta e le probabili formazioni. I consigli e le possibili scommesse : Sta per tornare lo spettacolo del grande calcio europeo con la Champions League 2018-2019. Il massimo torneo continentale è pronto a regalare anche quest’anno grandi emozioni a tutti i tifosi. Il Real Madrid andrà a caccia del quarto titolo consecutivo, ma le avversarie di livello non mancheranno di certo. Saranno quattro le squadre italiane che proveranno ad essere protagoniste: Juventus, Inter, Napoli e Roma. Una competizione unica, che per ...

Fantacalcio 2018-2019 : le quotazioni aggiornate per l’asta. I consigli e le scommesse per la rosa ideale : Si è conclusa la terza giornata della Serie A 2018-2019 di calcio e i magic allenatori sono in attesa delle nuove quotazioni dei giocatori previste al Fantacalcio 2018-2019, il fantasy game che si svolge in contemporanea al massimo campionato italiano. Come ogni lunedì, invece, i prezzi dei calciatori variano in base alle prestazioni del weekend: salgono se hanno regalato performance importanti condite da gol e assist, calano se hanno preso ...

Fantacalcio 2018-2019 : risultati - pagelle e voti della terza giornata. Tutti i bonus e malus : Nel weekend del 1-2 settembre si è disputata la terza giornata della Serie A 2018-2019, il campionato entra nel vivo prima della sosta per le Nazionali e si fa sul serio anche col Fantacalcio 2018-2019, il fantasy game che si svolge in contemporanea al torneo e che ricalca le gesta dei campioni che vediamo in campo nelle varie giornate. Come sempre c’è grande attesa per sapere quanti punti hanno portato a casa i propri giocatori tra voti ...

Pagelle/ Parma-Juventus : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2018-2019 - primo tempo) : Pagelle Parma Juventus: Fantacalcio, i voti della partita valida per la 3^ giornata di Serie A. I protagonisti, i migliori e i peggiori al Tardini (oggi 1 settembre)(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 21:18:00 GMT)

PAGELLE / Bologna Inter (0-3) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2018-2019) : PAGELLE Bologna Inter: Fantacalcio, i voti della partita valida per la 3^ giornata di Serie A. I protagonisti, i migliori e i peggiori al Dall'Ara (oggi 1 settembre)(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 20:20:00 GMT)

Pagelle/ Bologna Inter : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2018-2019 - primo tempo) : Pagelle Bologna Inter: Fantacalcio, i voti della partita valida per la 3^ giornata di Serie A. I protagonisti, i migliori e i peggiori al Dall'Ara (oggi 1 settembre)(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 19:07:00 GMT)

Fantacalcio 2018-2019 : devi ancora fare l’asta? Le quotazioni aggiornate. Consigli e possibili sorprese : Il campionato è già cominciato, ma è sempre tempo di Fantacalcio. Il mercato è chiuso da tempo, al contrario degli altri anni, per cui molti hanno già avuto modo di fare l’asta e cominciare in anticipo rispetto al passato. Altri, invece, attendono ancora. Ecco, dunque, le quotazioni aggiornate. CLICCA QUI PER LE quotazioni DI FANTAGAZZETTA DOPO LA SECONDA GIORNATA I Consigli e le possibili sorprese di OA Sport per il Fantacalcio ...

Fantacalcio 2018-2019 : i consigli e le probabili formazioni per la terza giornata. Scommesse e uomini da bonus : La Serie A si appresta a vivere la terza giornata di campionato. È l’ultimo turno prima della sosta per le Nazionali e della prima pausa della stagione. Si comincia già stasera, con Milan-Roma, poi si concluderà domenica con tutti i match in sessione serale. Le partite di domani, invece, saranno Bologna-Inter e Parma Juventus. Ecco le probabili formazioni. MILAN-ROMA Partita da stelle e grandi nomi a San Siro. Gattuso ritrova Caldara, che ...

Fantacalcio 2018-2019 : le nuove quotazioni per l’asta. Consigli - scommesse e possibili colpi : La seconda giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019 è andata in archivio ed alcuni risultati appaiono evidenti: Juventus, Napoli e la sorprendente Spal a punteggio pieno mentre l’Inter di Luciano Spalletti ha solo 1 punto e sta stentando non poco in questi primi vagiti dell’annata calcistica tricolore. Ma questo non è il solo aspetto interessante. Come tradizione vuole, parallelamente al darsi in campo dei 22 in ...

Fantacalcio 2018-2019 : devi ancora fare l’asta? I consigli - i jolly da bonus e le possibili sorprese : Primi bilanci per il campionato di calcio di Serie A 2018-2019 dopo due giornate. Juventus e Napoli sono ripartite subito alla grande e si trovano al comando della classifica insieme alla sorprendente Spal. Brutto inizio invece per le due milanesi, con l’Inter ad un punto e il Milan a secco, ma con una partita in meno. Dopo il pareggio 3-3 di ieri sera, Roma e Atalanta sono appaiate a quota quattro, mentre in coda troviamo la Lazio, che ha perso ...

Voti ufficiali Fantacalcio Gazzetta e Corriere 2.a Giornata 2018-2019 : Voti ufficiali Fantacalcio presi direttamente dalla Gazzetta dello Sport e dal Corriere dello Sport della 2.a Giornata 2018-2019 [Goal, Ammonizioni, Espulsioni ed Assist] Ecco tutti i Voti ufficiali in anteprima per il Fantacalcio presi direttamente dalla Gazzetta dello Sport e dal Corriere dello Sport per la 2.a Giornata della Seria A 2018-2019 La 2.a Giornata […]

Voti ufficiali Fantacalcio Gazzetta e Corriere 2.a Giornata 2018-2019 : Voti ufficiali Fantacalcio presi direttamente dalla Gazzetta dello Sport e dal Corriere dello Sport della 2.a Giornata 2018-2019 [Goal, Ammonizioni, Espulsioni ed Assist] Ecco tutti i Voti ufficiali in anteprima per il Fantacalcio presi direttamente dalla Gazzetta dello Sport e dal Corriere dello Sport per la 2.a Giornata della Seria A 2018-2019 La 2.a Giornata […]

Fantacalcio 2018-2019 : i consigli e le nuove quotazioni per l’asta. Tra certezze e possibili sorprese : In attesa del match di questa sera tra Roma e Atalanta allo Stadio Olimpico, si può fare già un bilancio quasi completo su quel che è stata la seconda giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. Juventus, Napoli e la sorprendente Spal a punteggio pieno mentre l’Inter di Luciano Spalletti ha solo 1 punto e sta stentando non poco in questi primi vagiti dell’annata calcistica tricolore. Ma questo non è il solo aspetto ...

Fantacalcio 2018-2019 : i voti e i risultati della seconda giornata. Tutti i bonus e malus : In attesa del match di questa sera tra Roma e Atalanta allo Stadio Olimpico, si può fare già un bilancio quasi completo su quel che è stata la seconda giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. Juventus, Napoli e la sorprendente Spal a punteggio pieno mentre l’Inter di Luciano Spalletti ha solo 1 punto e sta stentando non poco in questi primi vagiti dell’annata calcistica tricolore. Ma questo non è il solo aspetto ...