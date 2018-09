Famiglia uccisa in Macedonia | media | “Il movente di Blerta? Non volevano sposasse un

Famiglia uccisa in Macedonia - Blerta "non volevano sposassi italiano"/ Ultime notizie : ancora dubbi su movente : Famiglia uccisa in Macedonia, la figlia Blerta, arrestata per il massacro, potrebbe aver agito a causa della mancata accettazione della sua relazione con un italiano.(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 19:10:00 GMT)

Famiglia uccisa in Macedonia - la figlia arrestata : "L'ho fatto perché non volevano che sposassi un italiano" : Blerta Pocesta, la giovane arrestata con altre due persone con l'accusa di essere responsabile dell'uccisione del padre, della madre e della sorella minore in Macedonia, avrebbe organizzato il triplice delitto perché la Famiglia non le consentiva di sposarsi con un italiano. A riferirlo è il quotidiano macedone in lingua albanese 'Koha'."Non mi permettevano di sposare un italiano", scrive il giornale citando la donna 28/enne per la ...

Famiglia di Pordenone uccisa in Macedonia - la figlia 25enne confessa : A Sacile prevale il dolore: "Una tragedia doppia - ha commentato il sindaco Carlo Spagnol -: a noi non resta che stare accanto all'unica sorella sopravvissuta a questo dramma, che ora sola al mondo".

Famiglia uccisa in Macedonia : la figlia maggiore ha confessato : La polizia macedone ha fermato due persone in merito al triplice omicidio della Famiglia macedone di etnia albanese, che da anni risiedeva a Sacile (Pordenone), avvenuto lo scorso 27 agosto a Debar, in Macedonia. Si tratta delle due figlie di Amid e Nazmije Pocesta, che sarebbero state identificate grazie all'esame del Dna effettuato sui campioni prelevati nei giorni scorsi.Secondo quanto dichiarato all'Ansa da Amir Findo, nipote della coppia, ...

Famiglia residente in Friuli uccisa nel sonno in Macedonia : Una Famiglia macedone di etnia albanese da tempo residente a Sacile (Pordenone) composta da padre, madre e figlia adolescente è stata sterminata nel sonno a colpi di pistola nell'abitazione natale a Debar, piccolo centro della Macedonia al confine con l'Albania dove era tornata in occasione di un matrimonio. Lo riporta il quotidiano Messaggero Veneto, secondo il quale la strage sarebbe avvenuta il 27 agosto scorso. La Famiglia avrebbe ...