Fallout 76 | Bethesda presenta le armi nucleari con un simpatico filmato

Fallout 76 per PC compare sul Windows Store : nessuna esclusività per Bethesda.net? : Nel corso delle ultime settimane, Bethesda si era prodigata a sottolineare a più riprese che Fallout 76 su PC non sarebbe arrivato su Steam né su altre piattaforme di distribuzione, rimanendo a tempo indeterminato una esclusiva per il launcher proprietario del publisher, Bethesda.net.Forse proprio per le decise dichiarazioni di Bethesda, siamo rimasti piuttosto sorpresi di apprendere via Wccftech che il gioco è comparso oggi sul Windows Store, ...

Bethesda svela i piani per il QuakeCon 2018 : DOOM Eternal - Fallout 76 e RAGE 2 tra i protagonisti : Con il QuakeCon 2018 che si avvicina rapidamente (dal 9 al 12 agosto), Bethesda ha deciso di rivelare maggiori dettagli su cosa possono aspettarsi i giocatori che parteciperanno alla conferenza e quelli che assisteranno all'evento da casa.Come riporta Dualshockers, venerdì 10 agosto l'evento principale di QuakeCon presenterà aggiornamenti su Quake Champions, RAGE 2 e The Elder Scrolls Online. Inoltre, Marty Stratton e Hugo Martin di id Software, ...

Un remaster di Morrowind e Fallout 1? Bethesda commenta questa possibilità : In occasione di un'intervista presso The Guardian il director di Bethesda, Todd Howard, ha commentato la possibilità che possa giungere un remaster dei classici quali Morrowind se non addirittura il primo Fallout.Ebbene lo sviluppatore ha commentato con le seguenti parole: "Sono felice che possiate giocare Morrowind su Xbox One, grazie alla retrocompatibilità. Sono molto felice che Microsoft, Sony, Nintendo e altri stiano rendendo più facile per ...

Bethesda : non tutte le nostre IP vendono come Fallout e The Elder Scrolls : A livello di vendite sono 2 le produzioni di punta in casa Bethesda, Fallout e The Elder Scrolls e pur avendo a disposizione molte altre IP validissime, quest'ultime non riescono mai a raggiungere i livelli di vendita delle sopracitate.Per Bethesda non è un problema, infatti come riporta Gamingbolt, Il VP Pete Hines ha affermato durante un'intervista che non tutte le IP devono necessariamente vendere come Fallout e The Elder Scrolls, altrimenti ...

Un altro caso Fallout New Vegas/Obsidian? Bethesda lo definisce "meno probabile" : Prima del reveal di Fallout 76 in molti pensavano e speravano che l'annuncio preparato da Bethesda fosse un nuovo capitolo affidato ai ragazzi di Obsidian Entertainment, team responsabile dell'ottimo ma sfortunato (a livello di voti soprattutto) Fallout: New Vegas.Ma un altro progetto alla New Vegas potrebbe accadere in futuro? Un Fallout potrebbe essere affidato a un team esterno a Bethesda? Il boss della software house, Todd Howard, ne ha ...

Bethesda mette le mani avanti : Fallout 76 non sarà un gioco perfetto alla sua uscita : Fallout 76 è un gioco che si preannuncia come rivoluzionario per la famosa serie targata Bethesda per molteplici motivi. La saga, arrivata ormai a Fallout 4, è diventata famosa per aver proposto ai giocatori un'esperienza fortemente basata sul single player, al contrario con il prossimo episodio in uscita il 14 novembre su PS4, Xbox One e PC, l'avventura si sposterà sull'online. Fallout 76 è un gioco completamente online I fan storici della ...

Fallout 76 non sarà perfetto al lancio : Bethesda spiazza i fan : Cresce l'attesa per la beta di Fallout 76, il nuovo capitolo della saga curata dai ragazzi di Bethesda, che rappresenta un vero e proprio primato per la serie: sarà infatti il primo capitolo del brand votato in maniera esclusiva all'online, un fattore che non ha mancato di suscitare perplessità e polemiche tra i fan più irriducibili. Con l'uscita che è stata già fissata per il prossimo autunno inoltrato, negli studi di Bethesda procedono ...