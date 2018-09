F1 Ferrari | domani si potrebbe decidere il futuro di Raikkonen

Maurizio Arrivabene - GP Italia Monza 2018 : “Un’emozione incredibile la prima fila tutta Ferrari . I punti si fanno domani!” : Lo aveva invocato Maurizio Arrivabene (Team Principal della Ferrari), nel corso degli eventi di presentazione del GP d’ Italia 2018 (sede del 14° round del Mondiale di Formula Uno), il dodicesimo uomo in pista. Ebbene, oggi, con la prima fila monopolizzata dal Cavallino Rampante (Kimi Raikkonen primo e Sebastian Vettel secondo), l’obiettivo è stato centrato e l’Autodromo di Monza si è trasformato in uno stadio. “Un ...

Gp Germania - Vettel : 'Che Ferrari - aspetto con ansia domani' : Roma, 21 lug., askanews, - 'Ho capito subito che avevo in mano una macchina velocissima, bisognava tirare fuori qualcosa dalla monoposto e ci sono riuscito, bellissimo!'. Sebastian Vettel è al settimo ...

Valtteri Bottas - GP Germania 2018 : “Soddisfatto del mio giro. Domani in gara lotteremo con la Ferrari” : Valtteri Bottas è soddisfatto del secondo posto delle qualifiche del GP di Germania 2018, undicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno, alle spalle della Ferrari di Sebastian Vettel: “Ho fatto un bel giro, non penso che avrei potuto fare molto meglio. La SF71H era semplicemente più veloce. Domani comunque, partendo dalla seconda piazza, possiamo attaccare in partenza e cercare di conquistare la vetta. Sul passo siamo vicini alla Rossa ...