huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Evento: il nome in codice per la prossima crisi globale - PaoloX68 : RT @HuffPostItalia: Evento: il nome in codice per la prossima crisi globale - LauraSala1969 : RT @HuffPostItalia: Evento: il nome in codice per la prossima crisi globale - HuffPostItalia : Evento: il nome in codice per la prossima crisi globale -

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Avete mai sentito parlare de "l'"?"" è ilinper lache si sta avvicinando all'umanità a grandi passi, un eufemismo usato dagli ultra ricchi del mondo. Non ci è dato sapere se sarà innescata da una fusione economica oppure da massicci disordini sociali, cambiamenti climatici, esplosioni nucleari, un'epidemia o una guerra cibernetica, ma la cosa certa è che si tradurrà in una catastrofee la "classe superiore" vuole essere pronta per il "giorno del giudizio".Per prepararsi all'inevitabile, i cinque magnati che ne fanno parte, hanno invitato Douglas Rushkoff per dare loro qualche consiglio in cambio di un compenso simbolico pari alla metà del suo reddito annuale.Durante l'incontro, Rushkoff ha subito capito che i super ricchi avevano una ragione completamente diversa per investire in ...