ESTATE BAMBINI 2018 - Gli appuntamenti di giovedì 6 settembre per bambini e ragazzi

ESTATE da bambini ricchi e poveri : "L’Italia non si stanca mai di essere un paese arretrato". E’ la citazione di Vitaliano Brancati con cui ieri, sul Foglio, il professor Sabino Cassese chiudeva un’intervista in cui rifletteva sui problemi della scuola. L’Economist, che spesso addita l’Italia come paese arretrato, anche riguardo al s

Perché i bambini dovrebbero camminare scalzi d’ESTATE : I bambini amano camminare a piedi nudi: togliere scarpe e sandali, per loro, è un gesto quasi automatico. E quale stagione migliore dell’estate per assecondare questo loro desiderio di libertà? Che un bimbo voglia camminare scalzo, del resto, è perfettamente normale. Lo fa dentro casa, e vorrebbe farlo anche per strada o in mezzo all’erba: i piccoli amano sentire il contatto, per loro è un modo per esplorare e per capire il mondo. E, ...