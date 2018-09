Equitazione | Mondiali 2018 | i convocati dell’Italia nel completo ai raggi X

Equitazione - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia nel dressage ai raggi X : Un veterano e una nuova leva rappresenteranno l’Italia nel dressage, in occasione dei Mondiali 2018 di Equitazione che andranno in scena a Tryon (USA) tra mercoledì 12 e domenica 23 settembre. Saranno due gli italiani che prenderanno parte ai World Equestrian Games per la specialità del dressage: Pierluigi Sangiorgi con Gelo delle Schiave e Riccardo Sanavio con Glock’s Federleicht. Sangiorgi, classe ’68, è uno dei cavalieri più ...

Equitazione - Mondiali 2018 : i criteri di qualificazione a Tokyo 2020 per salto - dressage e completo : I trionfi in Coppa delle Nazioni e le vittorie prestigiose di Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi in giro per il mondo confermano l'attuale posizione di forza di un gruppo che, anche se privo di Zorzi a ...

Equitazione - Mondiali 2018 : i criteri di qualificazione a Tokyo 2020 per salto - dressage e completo : Medaglie in palio e primi pass olimpici per l’Equitazione. I World Equestrian Games 2018 rappresentano un appuntamento di fondamentale importanza per i principali interpreti della disciplina, che avranno non soltanto l’occasione di cimentarsi per la conquista della medaglia d’oro, ma anche l’opportunità di portare a casa la qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020 con quasi due anni di anticipo. Già, perché i ...

Equitazione - Mondiali 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Il count down sta per concludersi. Da mercoledì 12 a domenica 23 settembre sarà Tryon (USA) ad ospitare i World Equestrian Games 2018, che coinvolgeranno i migliori interpreti al mondo dell’Equitazione, a caccia delle medaglie iridate. Il completo e il dressage catalizzeranno l’attenzione nella prima settimana, ma l’attesa dell’Italia è tutta per il salto ostacoli, che vedrà all’opera una pattuglia azzurra che ...

Equitazione - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia nel salto ostacoli. Grave assenza per Alberto Zorzi : Duccio Bartalucci, selezionatore della Nazionale italiana di salto ostacoli, ha reso noti i convocati che prenderanno parte alla prova a squadre dei Mondiali 2018 di Equitazione a Tryon (Stati Uniti, North Carolina). Si tratterà di un evento fondamentale in ottica Tokyo 2020: le prime sei classificate staccheranno infatti il pass per le Olimpiadi. A rappresentare il Bel Paese saranno Lorenzo De Luca, Luca Marziani, Piergiorgio Bucci ed Emanuele ...

Equitazione - Mondiali Tryon 2018 : i convocati italiani del completo. Cinque binomi per dare la caccia al podio - Pietro Roman la punta azzurra : La lista dei convocati con due settimane di anticipo. Il team italiano del completo è già pronto in vista dei Mondiali 2018 che avranno luogo a Tryon, negli USA, tra martedì 11 e domenica 23 settembre. Un gruppo equilibrato e talentuoso proverà a conquistare un piazzamento di prestigio dopo essere salito sul terzo gradino del podio un anno fa agli Europei 2017 di Goteborg, al termine delle prove di dressage, cross country e salto ostacoli. A ...

Equitazione - FEI Nations Cup completo 2018 : chi fermerà la Francia a Millstreet? Ultimo banco di prova prima dei Mondiali di Tryon : Chi fermerà la Francia? Questa è la domanda che si pongono gli avversari della corazzata che sta dominando la FEI Nations Cup 2018 di completo. Tre vittorie in altrettante gare, l’ultima delle quali appena dieci giorni fa sul terreno amico di Le Pin au Haras, sono lo specchio di un andamento da sogno, che si palesa soprattutto nelle prestazioni del fuoriclasse Maxime Livio, straordinario protagonista col suo Pica d’Or, affiancato da ...

Equitazione - Toscana Endurance Lifestyle chiama i Mondiali di Tryon : 'L'attuale long list - spiega Angela Origgi - è attualmente composta da 10 azzurri di interesse federale in vista del Campionato del Mondo, ma solo 5 saranno i binomi che convocherò per Tryon. Nel ...