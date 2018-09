Enna un grande successo il Festival Canoro dei Bimbi

LA POSTA DEI LETTORI / Una certa idea di RavEnna - grande - acquea - armoniosa e... senza politica : Dimenticavo, per non saper, né leggere né scrivere, sostituiamo una certa politica, con un comitato permanente di manager competenti, giusto il tempo necessario: magari per un secolo, non serve di ...

ANTONIO PEnnaRELLA - MORTO NUNZIO DI UN POSTO AL SOLE/ Ricordo di Napoli : "Esempio di grande professionalità" : ANTONIO PENNARELLA, MORTO l'attore napoletano: era NUNZIO in Un POSTO al SOLE. Volto noto delle fiction tv, è stato molto attivo anche nel cinema. Le ultime notizie: sabato i funerali(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 17:49:00 GMT)

PEnna (M5S) : Campidoglio presenta ‘L’arte ritrovata’ - frutto del grande lavoro del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale : Roma – “Era il 1969 quando fu istituito il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, con l’intento di contrastare un fenomeno che stava saccheggiando il più grande museo al mondo: il nostro Paese”. “Un anno prima che l’Unesco indicasse agli stati aderenti l’opportunità di adottare misure di contrasto all’acquisizione di beni illecitamente esportati e favorire il recupero di quelli trafugati, l’Italia si dotò di un ...

Eventi. Estate a tutto rock a Reda con Edoardo BEnnato - il grande menestrello della canzone italiana : I biglietti del concerto all'Arena spettacoli Reda, in via Selva Fantina 51, sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it a 20 euro, più diritti di prevendita. Per informazioni: tel. 335 248567 ...