Emmanuel Macron | dopo il crollo nei sondaggi si dimette il portavoce | è il terzo addio

Emmanuel Macron - in marcia verso il baratro : lascia la ministra vip Laura Flessel - altro disastro : Fuga da Emmanuel Macron . Dopo il ministro dell'Ambiente Nicolas Hulot , lascia il governo francese anche Laura Flessel , ex olimpionica di scherma e ministra dello Sport. Alla base delle dimissioni ci sarebbero 'motivi personali', con la Flessel che vorrebbe dedicarsi a 'solidarietà e cooperazione internazionale', una sorta di Laura Boldrini di Francia, insomma,.

Emmanuel Macron crolla nei sondaggi e perde un altro ministro. Atteso il rimpasto di governo : Crollo spettacolare nei sondaggi per Emmanuel Macron. Secondo uno studio realizzato dall'istituto Ifop, solo il 31% dei francesi si dice soddisfatto per l'azione del presidente, un crollo di popolarità di oltre dieci punti rispetto all'ultimo sondaggio dello stesso istituto. Il risultato di Macron è peggiore di quello dell'ex presidente Francois Hollande nello stesso periodo del precedente quinquennato (32%).Dopo oltre un anno di ...

Emmanuel Macron : 'Salvini e Orban pensano che io sia il loro nemico? Hanno ragione' : ... questo implica serietà e spirito di responsabilità, restando attaccati ai nostri valori, come il diritto di asilo, con una vera politica nei confronti dei Paesi d'origine e all'interno. Non è ciò ...

Il presidente Emmanuel Macron contro il governo Lega-M5S : “In Italia clima xenofobo. I populisti cercano solidarietà ma non propongono soluzioni” : Il presidente francese Emmanuel Macron attacca l'Italia: "Quello che succede in Italia lo abbiamo creato politicamente in Europa. Ma questo giustifica il discorso xenofobo, semplicistico? Non lo credo. Credo che questi stessi xenofobi non apportino alcuna soluzione al male che denunciano. I populisti cercano solidarietà da parte di quelli da cui vogliono separarsi. Non funziona così".Continua a leggere

Nato - Conte scherza con Trump e Macron : Emmanuel non mi aiuta : Bruxelles, 11 lug., askanews, - Siparietto al vertice Nato, questo pomeriggio a Bruxelles, quando il premier italiano Giuseppe Conte ha incontrato per caso in un corridoio il presidente americano ...

Emmanuel e Brigitte Macron - noi siamo una cosa sola : «Brigitte è la donna con cui divido la vita da 20 anni, dico spesso che io sono lei e lei è me», ha detto recentemente il presidente della Repubblica francese, spiegando con una frase quello che sembra evidente. I rapporti fusionali esistono e riescono, con la loro energia, a superare tutti gli ostacoli, come è stato il caso di questa coppia, nata sui banchi di un liceo cattolico di Amiens, fra uno studente sedicenne e una professoressa di ...

Emmanuel Macron - la cena contro la povertà? Il galletto lascia un conto da 300mila euro da saldare : Questo Macron inizia a costarci un po' troppo. Non basta la nazionale che vola in semifinale della Coppa del Mondo per far dimenticare ai francesi che il loro capo dello Stato, Emmanuel Macron, sta un po' esagerando con le spese, e fa di tutto per dar man forte a chi lo definisce 'il presidente dei ricchi'. ...

Migranti - Giuseppe Conte dopo il Consiglio europeo : “Siamo stati un po’ prepotenti. Emmanuel Macron era stanco - lo smentisco” : Al termine del Consiglio europeo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ammette di essere stato "un po' prepotente" durante il vertice con gli altri capi di Stato. Sulla questione dei centri d'accoglienza è scontro con Macron. Per il presidente francese riguardano solo i paesi d'approdo, ma Conte: "Macron era stanco, lo smentisco".Continua a leggere

Matteo Salvini umilia ancora Emmanuel Macron : 'Fa il matto perché in Francia è al minimo della popolarità' : Proprio mentre stava per iniziare il decisivo vertice europeo sull'immigrazione, Matteo Salvini non ha perso l'occasione per attaccare Emmanuel Macron . Lo ha fatto lasciando l'aula della Camera dopo ...

Emmanuel Macron e la carezza a Papa Francesco - Matteo Salvini lo seppellisce : 'Volete sapere perché fa il matto?' : La carezza di Emmanuel Macron a Papa Francesco ha sbigottito il mondo. E Matteo Salvini dà a quel gesto una lettura politica: 'È la prima volta che vedo qualcuno che accarezza il Papa. Macron fa il matto perché è al minimo della sua popolarità nel suo Paese' e ...

Emmanuel Macron e Brigitte Trogneux/ Video - l’incontro con Papa Francesco : Emmanuel Macron e Brigitte Trogneux in giro per le strade di Roma prima dell'incontro con Papa Francesco. Cena e passeggiata romantica per il presidente francese e sua moglie(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 21:20:00 GMT)

