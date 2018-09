Emergenza medica sul volo da Dubai a New York | passeggeri in quarantena

Nave Diciotti - sbarcati 12 migranti per Emergenza medica : L'ordine della sanità Marittima di Catania. Cinque donne si rifiutano di scendere perché sono con dei familiari. Salvini: "Stiamo lavorando con alcuni Paesi". Ma "non cambia la linea della fermezza". ...

Nave Diciotti - sbarcati 17 migranti per Emergenza medica : L'ordine della sanità Marittima di Catania. Salvini: "Prospettive per soluzione positiva". Ma "non cambia la linea della fermezza". Report della guardia Costiera: "Situazione critica". Terminata l'...