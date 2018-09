Elisa Isoardi parla di Salvini | ' Matteo è un orso | non si spreca in complimenti facili'

Elisa Isoardi parla del “suo” Matteo Salvini : “È un orso - negli ultimi tempi ha messo su un po’ di pancetta” : “Matteo in questi ultimi tempi ha messo su un po’ di pancetta, è vero. Fa una vita frenetica e non rispetta la regolarità nei pasti. Ha talmente tanti impegni che non riesce a dare priorità anche a un regime alimentare corretto. Ma quando è a casa cerco di preparargli piatti sani, saporiti e a basso contenuto calorico”. In un’intervista al settimanale Oggi, Elisa Isoardi parla del “suo” Matteo Salvini, ...

“Ancora lei!”. Elisa Isoardi non si ferma più - ecco dove la vedremo : Una vera e propria rivoluzione, dopo che già l’anno scorso il Festival di Sanremo ne aveva viste delle belle ed era stato complessivamente acclamato come una delle edizioni più belle nella storia della kermesse musicale. Merito soprattutto del trio alla guida, con Claudio Baglioni affiancato da Michelle Hunziker, onnipresente, e Pierfrancesco Favino, discreto ma perfetto al momento di prendersi la scena. Lo stesso Baglioni è stato ...

Elisa Isoardi : 'Io al fianco di Baglioni? Ho sempre amato il Festival' : La carriera di Elisa Isoardi potrebbe essere ad una svolta importante: prontissima a conquistare i fan di Antonella Clerici al timone di una rinnovata stagione de La Prova del Cuoco, la bellissima ...

Sanremo 2019 - Elisa Isoardi al fianco di Claudio Baglioni? La risposta : Festival di Sanremo, Elisa Isoardi conduttrice insieme a Claudio Baglioni? La rivelazione della donna Da quando è stato ufficializzato il ritorno di Claudio Baglioni alla direzione artistica del Festival di Sanremo 2019 si è iniziato a pensare ai nomi che potrebbero salire sul palco dell’Ariston insieme al cantautore. A quanto pare, al momento è ancora […] L'articolo Sanremo 2019, Elisa Isoardi al fianco di Claudio Baglioni? La ...

Elisa Isoardi e Antonella Clerici - ecco la foto che mette fine ai gossip : Una fotografia mette fine a tutti i pettegolezzi e le indiscrezioni che vogliono Elisa Isoardi nemica giurata di Antonella Clerici . Le due primedonne hanno postato su Instagram uno scatto che le ...

Elisa Isoardi : ultimo bikini con dedica a Salvini : Elisa Isoardi si regala l’ultimo bikini (con dedica a Salvini) prima di tornare al lavoro. Le vacanze sono ormai terminate e la conduttrice si prepara al suo esordio al timone della Prova del Cuoco. Ora che Antonella Clerici ha abbandonato definitivamente lo show culinario, la Isoardi è pronta ad affrontare un nuovo capitolo della sua carriera. Accanto a lei ci sarà, ancora una volta, Salvini che, nonostante sia impegnato con il Governo, ...

Antonella Clerici - il messaggio su Instagram per Elisa Isoardi sorprende : Antonella Clerici ha postato sul suo profilo Instagram una foto con Elisa Isoardi e a commento scrive: “In bocca al lupo x la tua #provadelcuoco”. Un messaggio chiaro rivolto non tanto alla conduttrice che ha preso il suo posto al timone della nota trasmissione di cucina, ma alle malelingue che vogliono mettere zizzania tra le due donne. Antonellina ha voluto dimostrare tutta la sua solidarietà alla Isoardi che il 10 settembre ...

“Proprio lei!”. Elisa Isoardi - chi la va a trovare. Ma gli haters sono già sul piede di guerra. Cosa succede a pochi giorni dal via de La Prova del Cuoco : Elisa Isoardi è pronta a tornare in TV prendendo il posto di Antonella Clerici a La Prova del Cuoco. Il suo compagno, Matteo Salvini, è pronto a continuare le sue battaglie politiche, nonostante le critiche che piovono da più parti. Ma ogni tanto entrambi devono pensare a sé stessi. E quale miglior occasione per farlo se non quella della Mostra del Cinema di Venezia dove, recentemente, la coppia si è mostrata in una nuova uscita pubblica? Per ...

La Prova del Cuoco - Antonella Clerici spiazza Elisa Isoardi : il post su Instagram : A una settimana dallo "start" de La Prova del Cuoco, Antonella Clerici fa una sorpresa a colei che ha raccolto il suo...

Elisa Isoardi in crisi per la Prova del Cuoco?/ Foto : Antonella Clerici corre in suo soccorso : Elisa Isoardi prende il posto di Antonella Clerici al timone de La Prova del Cuoco da luned' 10 settembre su Rai1 ma la bionda conduttrice corre in soccorso della collega?(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 13:15:00 GMT)

Elisa Isoardi epocale - schiaffo ai rosiconi sulla Rai : chi la va a trovare - proprio lei : Mancano appena sette giorni alla partenza della nuova stagione della Prova del cuoco su Rai1 con la conduzione di Elisa Isoardi . Una novità che segna il cambio della guardia con Antonella Clerici , ...

Elisa Isoardi preoccupata prima de La prova del cuoco : La prova del cuoco: Elisa Isoardi preoccupata per un suo familiare Dopo dieci anni Elisa Isoardi torna al timone de La prova del cuoco, il cooking show di Raiuno portato al successo da Antonella Clerici che l’ha condotto per ben 18 anni. Allora Elisa Isoardi sostituì la Clerici che era in maternità, ora invece è tutto diverso perchè è lei la padrona di casa. Elisa Isoardi ha una vera e propria passione per la cucina ma è anche una ...

La prova del cuoco con Elisa Isoardi : i cuochi della prima settimana : Elisa Isoardi: svelati gli chef della prima settimana de La prova del cuoco Tutto pronto in casa Rai per la nuova stagione de La prova del cuoco. Dal 10 settembre alle 11.30 Elisa Isoardi, affiancata da Andrea Lo Cicero, sarà al timone del cooking show al posto di Antonella Clerici. Un passaggio di testimone delicato, non visto molto bene da alcuni, ma che la Isoardi sta affrontando con grande entusiasmo rivoluzionando l’intero programma ...

Elisa Isoardi da sogno : lady Salvini fa impazzire i fan a Venezia [FOTO] : 1/5 ...