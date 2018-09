Elisa Isoadi | Matteo è un orso | ma è orgoglioso di me Le nozze? Stiamo benissimo

huffingtonpost

(Di mercoledì 5 settembre 2018) "è una persona estremamente intelligente e sensibile. È solo all'inizio del suo lavoro al governo e sta dando priorità alle emergenze. Al di là delle ideologie e degli opportunismi elettorali, credo che sia necessario però iniziare al più presto anche a parlare di diritti civili. Intendo che uno Stato democratico ha il dovere di tutelare tutti i suoi cittadini". In un'intervista al settimanale Oggi,Isoardi parla del compagnoSalvini, della sua attività politica e della loro storia d'amore."Sa la cosa più bella che mi ha detto ultimamente e che per me è valsa più di una dichiarazione d'amore? Mi ha confidato che nutre un profondo orgoglio per la serietà che infondo nel lavoro. Che ammira il mio senso di responsabilità e la mia voglia di studiare e imparare", ha continuato la ...