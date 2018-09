Ecopass Roma | ritirata la delibera Pd | “Sconfitta follia” | ma Raggi | “Ritirato per avere

Casu : ritiro delibera Ecopass vittoria opposizione e Roma : Roma – “Ha vinto Roma, ha vinto l’opposizione. Il M5S ha appena ritirato la delibera su ecopass. Finalmente dal Campidoglio una buona notizia per i Romani!” Cosi’ Andrea Casu, segretario del PD Roma su twitter. L'articolo Casu: ritiro delibera ecopass vittoria opposizione e Roma proviene da RomaDailyNews.

Pelonzi : soddisfatti per ritiro delibera Ecopass a Roma : Roma – “Avevamo chiesto il ritiro della delibera, ci hanno ascoltato e quindi le nostre motivazioni erano fondate. Ora ci aspettiamo che venga messo in campo il percorso condiviso modello Milano che hanno annunciato, intanto esprimiamo soddisfazione perche’ non capita spesso che l’opposizione riesca a far cambiare idea alla maggioranza”. Lo ha detto il capogruppo del Pd in Campidoglio, Giulio Pelonzi, a margine ...

Roma - M5S ritira delibera su Ecopass. Pacetti : M5S è compatto : Roma, 5 set., askanews, - Il M5S ha ritirato la delibera 75/2018 contenente la previsione dell'introduzione dell'Ecopass, la tassa d'ingresso per le auto provate all'anello ferroviario della città. '...

Ecopass a Roma - perché (non) funzionerà : Lo ammetto: gestire la mobilità di Roma è una missione impossibile. Bisognerebbe avere una quantità di soldi di cui non c’è ombra e insieme bisognerebbe cambiare la testa dei cittadini Romani, cosa altrettanto difficile visto che le cattive abitudini – prendere la macchina sempre e per qualunque cosa, parcheggiare in seconda fila, parcheggiare al posto handicappati e via dicendo – sono faticose da sradicare. Abbiamo il parco ...

FDI Roma : Ecopass - pronti alle barricate : Roma – “Arriva oggi in Consiglio comunale la folle proposta dei 5 Stelle di introdurre il pedaggio per entrare e uscire dall’anello ferroviario. Proprio cosi: per andare a lavorare, fare la spesa, portare i bambini a scuola, uscire la sera, i Romani dovranno pagare una tassa di accesso per ogni entrata e uscita nella zona compresa nell’anello ferroviario. Un provvedimento capestro per fare cassa sulla pelle dei Romani e ...

Come funzioneranno gli Ecopass a Roma : Riparte oggi l'attività dell'Assemblea Capitolina, dopo quasi un mese di ferie, con la discussione della delibera, destinata a sollevare polemiche, sulle linee guida in materia di pedaggio veicolare ...