Ecco la coppia record | non immaginerete mai da quanti anni stanno insieme La loro storia

Ricordate la Iena Dino Giarrusso? Ecco cosa fa ora : ed è polemica totale Scoppia un vero e proprio caso : Altra polemica nel governo. Il sottosegretario all’Istruzione Lorenzo Fioramonti, professore di Economia con cattedra a Pretoria, in attesa di essere nominato viceministro (in quota Cinque Stelle), ha scelto il primo collaboratore del suo staff. E’ un ex incursore delle Iene, Dino Giarrusso, che lo scorso 4 marzo si è candidato alle Politiche con M5s, ma non è stato eletto: sconfitto nel collegio di Roma Gianicolo dal ...

Papa Francesco : Ecco i consigli ai genitori che hanno un figlio gay. Scoppia la polemica (VIDEO) : Polemiche sui social per una frase del Pontefice pronunciata durante la conferenza stampa sul volo di ritorno da Dublino. Rispondendo alla domanda su cosa consigliare a un genitore che scopre di avere un figlio gay, nell’ambito di un discorso più ampio in cui ha parlato anche di “dialogo” e di accoglienza, Francesco ha affermato: “In quale età si manifesta questa inquietudine? Se si manifesta da bambini, ci sono ...

“Preso a bastonate da albergatore di Aosta”/ Ultime notizie - la denuncia di una coppia : Ecco cosa è successo : “Preso a bastonate da albergatore di Aosta”. Ultime notizie, la denuncia di una coppia sudafricana in vacanza in Italia: ecco cosa è successo(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 15:01:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Primo divorzio per una coppia "storica" : Ecco di chi si tratta : Tony De Leonardis e Antonella Bravi si sono lasciati. Lei lo giudica "un mantenuto", lui le rinfaccia di aver lavorato tutta la vita. Nessun contatto tra i due.(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 11:44:00 GMT)

Schumacher - la rivelazione shock : “Ecco quando si commuove e scoppia in lacrime” - novità da brividi sul tedesco : 1/13 Photo4 ...

Torino - scoppia il caso Iago Falque : Ecco cosa è successo dopo la partita : Esordio con sconfitta per il Torino nella gara di campionato contro la Roma, al termine del match dure le parole da parte di Iago Falque: “Qui – afferma in zona mista, dopo Torino-Roma – ho dimostrato di essere un giocatore di buon livello, ho fatto due stagioni importanti e a volte meritavo più rispetto di quello che ho avuto. Alla fine del mercato in Spagna mancano dodici giorni, adesso vedremo. Dobbiamo prendere una ...

Temptation Island Vip - salta una coppia che avrebbe dovuto partecipare al reality : Ecco chi non ci sarà! : Dopo l’annuncio delle coppie che avrebbero dovuto partecipare a Temptation Island Vip si rende nota l’assenza di una queste! Il promo della nuova edizione di Temptation Island Vip ha svelato le sei coppie che prenderanno parte al programma. Se inizialmente le accoppiate di fidanzati, che avrebbero dovuto cimentarsi nel reality, sarebbero dovute essere sette, ora si scopre come Mila Suarez ed Alex Belli non saranno nel villaggio delle ...

TEMPTATION ISLAND VIP / Una coppia è stata scartata all'ultimo momento dal programma : Ecco di chi si tratta : TEMPTATION ISLAND Vip, il cast della prima edizione in onda a settembre è stato scelto. Ma una coppia, potenzialmente, è stata scartata. Di chi si tratta?(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 08:47:00 GMT)

Omofobia a Pomezia - coppia gay offesa in Municipio…Ecco cosa è successo! : Omofobia a Pomezia, coppia gay offesa in Municipio Estate all’insegna dell’Omofobia, ormai veniamo insultati ovunque, dagli uffici delle Poste, ai ristoranti e adesso anche nei Municipi. Sabato scorso Walter Castaldi e Angelo Carboni si sono presentati al Municipio di Pomezia per unirsi civilmente e sono stati accolti da un dipendente comunale con un bel: “Questo non è l’ufficio delle unioni civili. Ma l’ufficio delle unioni tra fr**i”. La ...

Temptation Island Vip - un’altra coppia si aggiunge al cast : Ecco svelati i nomi : Temptation Island Vip, nuova coppia aggiunta al cast: svelati i nomi di altri due partecipanti Manca poco più di un mese all’inizio della primissima edizione di Temptation Island Vip e tutti, ma proprio tutti, sono curiosi di sapere chi saranno le coppie famose che prenderanno parte alla trasmissione. Alcuni protagonisti, come probabilmente già saprete, sono […] L'articolo Temptation Island Vip, un’altra coppia si aggiunge al ...

Inter - Ecco Icardi-Martinez : al debutto la nuova coppia : Icardi-Martinez primo atto. A Sheffield alle 20.30, le 19.30 inglesi, la nuova Inter di Luciano Spalletti fa un'altra tappa del precampionato e torna in campo per sfidare lo Sheffield United, decimo l'...

Scoperta una strana coppia di asteroidi : Ecco le riprese : Tre dei telescopi più potenti al mondo hanno da poco scovato un duetto tutto particolare, più unico che raro: una coppia di asteroidi, in orbita uno attorno all’altro e senza mai scontrarsi. Hanno più o meno la stessa taglia, poco meno di un chilometro di diametro, ma caratteristiche di superficie molto diverse, il che le rende ancora più misteriose. Non c’è da spaventarsi: secondo gli scienziati, stando alle loro traiettorie il ...

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati insieme/ Vacanze bollenti per la coppia : Ecco le ultime news : Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati insieme: la coppia non si nasconde più, Vacanze bollenti in giro per il mondo: ecco le ultime news di gossip.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 16:49:00 GMT)