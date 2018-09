Ecco il taser | da oggi in dotazione alle forze dell’ordine | quali sono le regole di

Modica - da stasera riparte la disinfestazione : Ecco dove : riparte la campagna di disinfestazione. Da oggi sino a sabato 8 settembre.La cittadinanza è invitata a collaborare per rendere efficaci gli interventi

“Che fine ha fatto la Gabanelli?” Ecco dove la rivedremo - da stasera : Un volto assente dal piccolo schermo da qualche tempo. Una perdita importante per il panorama dell’informazione italiano. Parliamo di Milena Gabanelli che dal 1997 fino a qualche mese fa è stata a capo di Report, programma di successo in onda su RaiTre. Negli anni il programma è diventato il più noto format di giornalismo investigativo in Italia. Affronta soprattutto temi di carattere economico, ma anche argomenti legati alla salute, alla ...

Ecco i taser in dotazione ai Carabinieri. Prime prove a Napoli - sperimentazione dal 5 settembre in 12 città : Ultimi giorni di addestramento dei carabinieri della Caserma ‘ Cesare Battisti’ di Napoli, prima della partenza sperimentale dell’utilizzo dei taser prevista in alcune città italiane a partire dal prossimo 5 settembre. L'articolo Ecco i taser in dotazione ai Carabinieri. Prime prove a Napoli, sperimentazione dal 5 settembre in 12 città proviene da Il Fatto Quotidiano.

Napoli come gli Usa - Ecco il taser per immobilizzare i malviventi : Si scrivetaser e si legge pistola elettrica. Ufficialmente catalogata come arma propria, è un dispositivo classificato tra le armi da difesa «meno che letali» che fa uso...

Ecco il "taser" nelle fondine - mercoledì via alla sperimentazione : Si parte in una dozzina di città. La novità annunciata da Salvini su Facebook per "aiutare migliaia di agenti a fare meglio il loro lavoro". E dal Viminale arriva anche una stretta sulle occupazioni abusive: "Subito un censimento e sgomberi più rapidi"

Ecco il taser : da mercoledì 5 settembre si sperimenta in 12 città : Roma, 1 set., askanews, - Preannunciato all'inizio dell'estate, il taser, la pistola elettrica resa famosa da tante serie tv a stelle e strisce, farà il suo debutto la settimana prossima nella ...

Ecco come funziona il Taser in dotazione alle forze dell'ordine : Le telecamere di NewsMediaset nel poligono con i 30 carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Milano che si esercitano con la nuova arma

Don Matteo/ Anticipazioni : Ecco quando andrà in onda la 12esima stagione - stasera ancora repliche (23 agosto) : Don Matteo, ecco le prime Anticipazioni sull'inizio della 12esima stagione con Terence Hill, quando andrà in onda? stasera su Rai1 continuano le sue repliche.(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 07:32:00 GMT)

OSPINA AL NAPOLI/ Ultime notizie : il portiere già stasera in Italia - Ecco le cifre : OSPINA al NAPOLI, Ultime notizie: ecco il nuovo portiere per Carlo Ancelotti! L'estremo difensore colombiano arriva dall'Arsenal e probabilmente sarà il nuovo titolare dei campani.(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 21:38:00 GMT)

Inter - Ecco Keita : stasera a Milano - domani le visite mediche : L’Inter ha piazzato il colpo Keita, un altro importante innesto per la campagna di rafforzamento del club nerazzurro che si candida ad essere grande protagonista nella prossima stagione. Il calciatore ex Lazio sarà presto un calciatore dell’Inter, l’attaccante è in viaggio verso Milano e già nella giornata di domani sosterrà le visite mediche. Si tratta di un colpo molto importante per Luciano Spalletti, Keita può infatti ...

Maximilian/ Anticipazioni 10 agosto : l’unica soluzione? La guerra contro la Francia! Ecco la trama di stasera : Maximilian, Anticipazioni del 10 agosto 2018, in prima Tv assoluta su Rai 3. Massimiliano I d'Asburgo e Maria di Borgogna si sposano, ma il re di Francia è contrario...(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 17:16:00 GMT)

Teatro nel bosco stasera il recital Al BEcco Rosso : Continuano gli spettacoli nel Teatro nel bosco a Negrar. stasera giovedì 2 agosto, alle 21, "Al Becco Rosso", spettacolo di recitazione, musica, danza, pittura in estemporanea. Sceneggiatura tratta dall'omonima ...

Eventi di Agosto - Ecco il calendario dell'amministrazione comunale. Stasera Peppe Barra : Mondragone. Si esibirà questa sera, in Piazza M. L. Conte il noto artista partenopeo Peppe Barra, introducendo un mese di Agosto pieno di attività e spettacoli. Il consigliere delegato agli Eventi, Marco Pacifico, ha giudicato 'molto buona la programmazione degli Eventi estivi, che contempera la necessità di offrire delle buone attività nel ...

Stasera Marte sarà alla minima distanza da noi. Ecco dove guardare : (Foto: Nasa) Marte non vuol smettere di far parlare di sé. Solamente alcuni giorni fa, infatti, è arrivata la straordinaria e tanto attesa scoperta dei ricercatori italiani dell’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf), Agenzia spaziale italiana (Asi), Università di Roma Tre, Cnr, Università di Chieti e Università di Roma La Sapienza, che hanno individuato un bacino sotterraneo di acqua allo stato liquido sul pianeta rosso. Il 27 luglio scorso, ...