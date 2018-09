È ufficiale ' X Factor' caccia Asia Argento | ' Per tutelare i concorrenti'

Indiscrezioni sui sostituti di Asia Argento a X Factor 12 - spuntano i nomi prima della decisione ufficiale : Le voci sui possibili sostituti di Asia Argento a X Factor 12 si fanno sempre più insistenti. Nonostante Freemantle e Sky non abbiano ancora deciso de destino della nuova giudice del talent, continuano a farsi largo le Indiscrezioni sulla sua sempre più certa esclusione dal cast del programma. Solo qualche giorno fa, la produzione aveva fatto sapere che sarebbe stata certa l'esclusione in caso di conferma delle Indiscrezioni riportate su ...

X FACTOR - FUORI ASIA ARGENTO PER ABUSI A JIMMY BENNETT/ Chi al suo posto? Manca la nota ufficiale ma... : X FACTOR, Simona Ventura sostituisce ASIA ARGENTO? Anche Morgan in lizza per il ruolo da giudice del reality show: i nomi “visionari” delle ultime ore, le indiscrezioni.(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 17:43:00 GMT)