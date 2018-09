Domani inizia Con-Vivere | il lavoro al centro

Volley femminile - Domani la Nazionale inizia il torneo di Montreux in preparazione ai Mondiali : domani la Nazionale di Volley femminile inizierà il torneo di Montreux, gara interNazionale che servirà alla squadra di Davide Mazzanti per preparare al meglio l’appuntamento principale della stagione, i Mondiali, che si svolgeranno in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. L’Italia farà il suo esordio domani sera alle 21.15 con la Turchia, in quello che sarà il quinto confronto stagionale. Mercoledì le azzurre sfideranno la Cina (ore 18.45), ...

"Progetto Sud Festival" - Domani inizia la quinta edizione : ... venerdì 24 agosto si partirà con i Mistura Louca , patchanka orchestra del Salento, il cui nome , "miscuglio pazzo", esprime al meglio la grande varietà di stili musicali proposti negli spettacoli ...

Domani a Marina di Ginosa inizia la Festa de L'Unità : Avrà inizio Domani sera venerdì 17 agosto dalle 20,00 nella Villa comunale a Marina di Ginosa la Festa de L'Unità cittadina. Tutte le sere dibattiti, musica, gastronomia, mostre e spettacoli. E' prevista la presenza di numerosi ospiti. Domani sera , in particolare, al dibattito su 'Europa e lavoro' parteciperanno, tra gli altri, l'europarlamentare Elena Gentile, il consigliere ...

Juve - Cristiano Ronaldo torna a Torino : Domani inizia gli allenamenti : Ronaldo torna a Torino per restarci. CR7 sbarcherà nella sua nuova città probabilmente nel pomeriggio. Da domani gli allenamenti con la Juventus alla Continassa. Dopo la grande euforia, i bianconeri vogliono normalizzare il “fenomeno”L'articolo Juve, Cristiano Ronaldo torna a Torino: domani inizia gli allenamenti sembra essere il primo su CalcioWeb.

Canottaggio - Mondiali Under 23 2018 : anche il due senza maschile vola in finale. Domani inizia la lotta per le medaglie : Terza giornata di gare dei Mondiali Under 23 di Canottaggio di Poznan (Polonia). anche oggi gli equipaggi azzurri hanno mostrato un’ottima forma e sale a quota sette il numero di finali raggiunte, in cui Domani i nostri portacolori si giocheranno le medaglie. Andiamo quindi a scoprire i risultati della giornata odierna. Partiamo dal due senza maschile di Raffaele Giulivo e Andrea Maestrale che vola in finale. La barca azzurra ha chiuso la ...

Domani a Cornino inizia la prima delle tre serate live del RadioMusicContest di RMC101 : Da Domani sera nello splendido scenario di Piazza della Libertà a Cornino, prenderà il via la prima delle tre serate 'live' il 'RadioMusicContest', format radiofonico di RMC101 ed Impronte Musicali ...

'Disability Pride' : Domani a Roma un corteo e tante iniziative : ... l'associazione promotrice dell'omonima manifestazione che il 15 luglio percorrerà il centro storico di Roma per approdare a piazza del Popolo, per una lunga serata di spettacoli e interventi di ...

POTERE AL POPOLO Domani raccolta firme oggi a Capo d'Orlando su iniziative popolari : La proposta di legge "per una legge elettorale costituzionale", ha l'obiettivo di riaprire la discussione politica e parlamentare al fine di cambiare la legge elettorale in vigore, il rosatellum, che ...

Wimbledon 2018 - a che ora inizia Nadal-Djokovic? La maratona Isner-Anderson ha posticipato tutto. Si gioca in serata - rischio rinvio a Domani : A seguire, o, meglio, in inglese, followed by: una dicitura che si legge sempre negli ordini di gioco dei tornei di tennis (molto più rari i non prima, in inglese not before): il protrarsi della prima semifinale di Wimbledon, tra il sudafricano Kevin Anderson e lo statunitense John Isner mette a repentaglio il via della sfida tra il serbo Novak Djokovic e l’iberico Rafael Nadal. La prima semifinale, infatti, iniziata poco dopo le 14 ora ...

Vacanze finite per i giocatori della Juventus : Domani inizia il raduno : Vacanze finite per i giocatori della Juventus. Alla vigilia del raduno, domani alla Continassa, dove i bianconeri resteranno fino alla partenza il 23 luglio per la tournée americana, stamattina sono iniziate le visite mediche. Il primo a sottoporsi ai test di rito, informa la Juventus sul suo profilo Twitter, è stato Mattia De Sciglio. Nell’attesa di novità su Cristiano Ronaldo, domani sarà anche il giorno di Emre Can. Il ...

Napoli : Domani via al raduno - inizia l’era Ancelotti : Parte domani mattina sul lungomare davanti a Castel dell’Ovo la stagione del nuovo Napoli di Carlo Ancelotti. Gli azzurri si radunano alle 8.30 all’Hotel Vesuvio per organizzare poi la partenza verso il ritiro di Dimaro Folgarida. Il consueto raduno a Castel Volturno è stato spostato perché al centro tecnico sono in corso lavori sui tre campi di allenamento, negli uffici, ma anche per la realizzazione di una piscina per il ...

Magliette rosse - migliaia adesioni a iniziativa pro migranti Domani : Roma, 6 lug., askanews, - 'Una maglietta rossa per fermare l'emorragia di umanità'. Sono migliaia le adesioni di associazioni, comitati, scuole, musicisti, giornalisti, scrittori, singoli cittadini ...

Inizia Domani a Fiorenzuola la 6 Giorni delle Rose. Le 20 coppie in gara : GLI SPETTACOLI Sarà una festa non solo di ciclismo, ma rivolta proprio a tutti: alle gare di ciclismo si alterneranno diversi momenti di spettacolo. Oltre ai già citati fuochi d'artificio in ...

Ragusa - iniziata la Festa ra' Scaccia in piazza San Giovanni - l'evento termina Domani : Ragusa è probabilmente uno dei luoghi più belli e suggestivi della Sicilia. Grazie alle strutture di grande rilievo, Ragusa è chiamata anche "città dei ponti", e dopo il terremoto del 1693, che rase al suolo maggior parte del territorio, venne ricostruita nel 1900, suddivisa in due parti: da un lato Ragusa Superiore, e dall'altro Ragusa Ibla. Agli inizi del 2000, tutti i capolavori architettonici costruiti dopo il terremoto sono stati dichiarati ...