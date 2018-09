“Distratta da vespa” | Asia Sagripanti di The Voice of Italy investe e uccide uomo a

fanpage

(Di mercoledì 5 settembre 2018) La giovane e talentuosa cantante ha raccontato di essersi distratta per un insetto che era entrato nell'abitacolo dell'auto: nel tentativo di scacciarlo avrebbe sbandato per pochi secondi travolgendo però il 52enne ciclista che era a bordo strada ed è rimasto ucciso. Sotto shock la 19enne che è stata portata in ospedale per controlli ma senza ferite.