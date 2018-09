Disponibile da oggi l' Xbox Adaptive Controller

Disponibile da oggi il download di Destiny 2 : I Rinnegati : Destiny 2: I Rinnegati è finalmente Disponibile per il download, per la gioia di chi non vedeva l'ora di provare i nuovi contenuti proposti dall'espansione, tra cui la nuovissima modalità Azzardo.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Bungie per tutti i dettagli: Read more…

DESTINY 2 : I RINNEGATI Disponibile da oggi : Bungie, High Moon Studios e Activision,annunciano che DESTINY 2: I RINNEGATI, la prima espansione del premiato videogame DESTINY 2, è ora disponibile per il download su PlayStation 4, la famiglia di dispositivi Xbox One che include Xbox One X e PC. La versione PC sarà disponibile in esclusiva su Battle.net, l’esclusiva piattaforma di gioco online di Blizzard Entertainment. DESTINY 2: I RINNEGATI arriva oggi su PC, ...

PES 2019 : Il calcio di Konami Disponibile da oggi : Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato che PES 2019, il più entusiasmante e realistico videogioco calcistico di sempre, è da oggi disponibile in Italia. PES 2019 include il più grande numero di licenze ufficiali di campionati e di club nella storia della serie e vanta la presenza di oltre 400 club, 10.000 giocatori e più di 40 stadi ufficiali ricreati alla perfezione in 4K. PES 2019 ...

Non tutte le ciambelle escono col buco : l'interessante Donut County è Disponibile da oggi : Lo sviluppatore indipendente Ben Esposito e Annapurna Interactive hanno pubblicato oggi su Steam il peculiare puzzle game Donut County, che ci mette al controllo di una voragine in grado di inghiottire tutto ciò che incrocia il suo cammino.Nel gioco, una gang di ambiziosi procioni si è impossessata di Donut County, grazie a dei buchi ingurgita-spazzatura manovrabili da remoto. Prenderemo i panni di BK, un procione "buco-pilota" che inghiotte i ...

Yakuza Kiwami 2 Disponibile da oggi : Ripercorri il viale dei ricordi con Kazuma Kiryu quando ritornerai a Sotenbori, Osaka, per mediare la pace tra clan rivali, sulla scia di un improvviso assassinio. Sfidato da Ryuji Goda, il Dragone di Kansai, Kiryu si lascerà indietro la sua vita pacifica e si inoltrerà nel mondo che desiderava lasciarsi alle spalle, un mondo in cui può esserci un solo dragone. Yakuza Kiwami 2 arriva oggi su PS4 Unisciti a Kiryu e aiutalo ...

Galaxy Note9 - da oggi Disponibile il nuovo smartphone di Samsung : Il nuovo Samsung Galaxy Note9 arriva oggi, venerdì 24 agosto, nei negozi itaiani. disponibile in pre-order dalla presentazione che si è tenuta a New York il 9 agosto, il nuovo smartphone top di gamma dell’azienda coreana ha fatto registrare ottimi risultati nella fase di prevendita in tutto il mondo. «La serie Note è sempre stata la nostra vetrina per le tecnologie più innovative, destinate a rivoluzionare il settore, e Galaxy Note9 non fa ...

F1 2018 Disponibile da oggi : I giocatori possono “Conquistare la prima pagina” nel motorsport più prestigioso al mondo con F1 2018, il videogame ufficiale della FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP 2018, ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Xbox One X e PC (DVD e Steam). Per celebrare il lancio, Codemasters ha pubblicato un nuovo trailer TV di F1 2018. F1 2018 arriva oggi F1 2018 è l’esperienza di F1 più completa del ...

Amazon : il servizio “Consegna Oggi” Disponibile anche a Roma : Un catalogo di prodotti molto ampio, prezzi convenienti su milioni di prodotti e spedizioni rapide sono i principali fattori che hanno contribuito all’enorme successo di Amazon, il colosso dello shopping online usato ogni giorno da milioni di persone. Proprio l’ultimo aspetto, quello delle spedizioni, consente ai clienti di ordinare un prodotto online con la certezza di riceverlo a domicilio nell’arco di un tempo molto ...

Shenmue I & II Disponibile da oggi su PS4 - Xbox One e PC : Preparatevi ad immergervi nuovamente in una delle saghe più richieste nella storia di SEGA; Shenmue I & II è ora disponibile in versione fisica e digitale per Playstation 4 e Xbox One e in versione solo digitale per PC. Shenmue I & II arriva oggi La re-release di Shenmue I & II è la versione definitiva di questi classici, che mantengono intatte tutte le caratteristiche originali come il coinvolgente ...

SWEETENER : IL NUOVO ALBUM DI ARIANA GRANDE/ Video - uscito oggi : Disponibile su Spotify e Apple Music. i brani : SWEETENER: il NUOVO ALBUM di ARIANA GRANDE: l'attesa è finalmente terminata, esce oggi il NUOVO lavoro discografico dell'artista americana. disponibile su Spotify ed Apple Music: i brani.(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 14:30:00 GMT)

Il thriller strategico Phantom Doctrine è Disponibile da oggi : pubblicato il trailer di lancio : Good Shepherd Entertainment e il team indipendente CreativeForge Games hanno pubblicato oggi Phantom Doctrine, un thriller strategico ambientato negli anni più caldi della Guerra Fredda che è ora disponibile su PS4 e su PC via Steam e GOG.Phantom Doctrine è un titolo strategico a turni che permetterà ai giocatori di interpretare il leader di una associazione segreta impegnata a combattere contro una cospirazione internazionale. Dovremo ...

ll primo episodio di Telltale “The Walking Dead : The Final Season Disponibile da oggi : Lanciato oggi su PC, PlayStation 4 e Xbox One per tutte le regioni del mondo, il primo capitolo della stagione “Basta fuggire” sarà disponibile su Nintendo Switch in Europa e altre regioni più avanti nel mese. The Walking Dead: Il primo episodio dell’ultima stagione arriva oggi La nota editrice e sviluppatrice di prodotti digitali di intrattenimento Telltale Games e Skybound Entertainment di ...

Tanglewood : Disponibile da oggi per SEGA Mega Drive e Steam : Lo studio britannico e indipendente di sviluppo di videogiochi Big Evil Corporation pubblica oggi il suo titolo di esordio, il gioco di rompicapi a piattaforme Tanglewood. L’avventura a 16 bit autentica viene pubblicata per Steam (PC, Mac, Linux) il 14 agosto, al prezzo di €14,95, ed è inoltre Disponibile per SEGA Mega Drive, su una cartuccia vera e propria al prezzo di £54,00. Tanglewood arriva oggi ...

Fortnite per Android è Disponibile da oggi per i possessori dei top di gamma di Samsung : La versione mobile di Fortnite, il videogame di Epic Games che grazie alla sua modalità Battle Royale sta segnando negli ultimi mesi record su record, arriva su Android in Beta dopo aver debuttato sui dispositivi iOS. Il rilascio vedrà data priorità ai possessori dei top di gamma di Samsung degli ultimi anni, a partire dal Galaxy S7 ed S7 Edge per arrivare ai nuovi Galaxy Note 9 e Galaxy Tab S4 che regaleranno ai loro possessori ...