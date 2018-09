Disperso in montagna e due gravi incidenti OGGI IN PILLOLE

Incidenti in Montagna : trovato morto l’uomo Disperso sul Monte Nevoso : E’ stato rinvenuto senza vita il corpo dell’alpinista tedesco 52enne disperso da ieri pomeriggio sul Monte Nevoso (3.358 metri), in Alto Adige: è stato rintracciato in un canalone di un ghiacciaio nelle Alpi Pusteresi. Sono stati i compagni d’escursione a lanciare l’allarme quando durante la discesa ieri pomeriggio avevano visto precipitare il loro amico: le ricerche sono scattate immediatamente. Questa mattina il ...

Trovato morto il cacciatore di Villa Santina Disperso in montagna : Tragico epilogo per la vicenda del cacciatore di 67 anni di Villa Santina - G.M. le sue iniziali -, riTrovato senza vita questo pomeriggio dopo ore di ricerche, a Forni Avoltri . E' stato Jack , l'...

Incidenti in Montagna - Pordenone : Disperso austriaco ferito : E’ rimasto ferito un escursionista austriaco mentre faceva canyoning nella forra del Torrente Viellia, nel comune di Tramonti (Pordenone): l’uomo è disperso e le ricerche sono in corso. L’allarme è stato lanciato dal suo compagno di escursione, che ha chiesto aiuto ad un tecnico del Soccorso Alpino. Dopo un primo tentativo infruttuoso di individuazione dall’alto con l’elicottero della centrale operativa, si sono ...

Maltempo Friuli : escursionista Disperso in montagna - trovato in nottata : Ritrovato nella notte un escursionista che si era smarrito ieri in Friuli, nel gruppo del Pramaggiore-Monte Rua tra i comuni di Claut e Forni di Sopra, in seguito a un violento temporale che gli ha fatto perdere l’orientamento: a trovarlo, riporta il Soccorso Alpino FVG, è stato il gestore di un rifugio della zona. L’uomo era partito ieri mattina dalla Val Settimana dal Rifugio Pussa, nel comune di Claut, per una lunga escursione e ...

Carabiniere Disperso nel Cuneese durante un’escursione in montagna : Carabiniere disperso nel Cuneese durante un’escursione in montagna Carabiniere disperso nel Cuneese durante un’escursione in montagna Continua a leggere L'articolo Carabiniere disperso nel Cuneese durante un’escursione in montagna proviene da NewsGo.

Incidenti montagna : il Disperso nel Cuneese è un carabiniere : Sono oltre 40 i volontari del Soccorso alpino e i carabinieri in azione da ieri sera in Valle Gesso, nel Cuneese, alla ricerca di una persona che non e’ rientrata da una escursione. Si tratta di Andrea Barbagli, 51 anni, carabiniere in servizio a Savona. La sua auto e’ stata trovata nei pressi del lago della Rovina. Una prima squadra e’ salita ieri sera al rifugio Genova-Figari. A partire dalle 7 di questa mattina, ...

Montagna : escursionista Disperso nel Cuneese - ricerche in corso : Sono in corso nel Cuneese le ricerche di un escursionista disperso da ieri: squadre del soccorso alpino piemontese sono al lavoro da questa mattina in Valle Gesso. L’automobile dell’uomo è stata trovata nei pressi del lago della Rovina. Una prima squadra è salita ieri sera al rifugio Genova-Figari. L'articolo Montagna: escursionista disperso nel Cuneese, ricerche in corso sembra essere il primo su Meteo Web.

Incidenti in Montagna : alpinista Disperso sul Monte Bianco : Un alpinista slovacco è disperso sul Monte Bianco: il 2 luglio avrebbe dovuto affrontare la scalata dell’impegnativa via Major, sul versante italiano del massiccio, ma l’ultimo contatto con l’uomo è avvenuto domenica pomeriggio, quando si trovava nella zona della Fourche. Il Soccorso alpino valdostano e la guardia di finanza hanno effettuato un sorvolo in elicottero sull’area del bacino della Brenva ed è stata eseguita ...