“Dileguati!” 50 migranti della Diciotti irreperibili Ma non è una fuga Ecco perché

caffeinamagazine

: 'Dileguati 40 #migranti sbarcati da #Diciotti' - Adnkronos : 'Dileguati 40 #migranti sbarcati da #Diciotti' - Agenzia_Italia : #Viminale: '40 migranti della #Diciotti si sono già dileguati' - HuffPostItalia : Il Viminale: 'Si sono già dileguati 40 migranti sbarcati dalla nave Diciotti' -

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Sono almeno 50 iche erano a bordonaveche si sono allontanati dal centro di accoglienza. Lo riferiscono fonti del Viminale, specificando che “il dato è in aggiornamento”. Si tratta di “maggiorenni: 6 di loro hanno fatto perdere le tracce il primo giorno di trasferimento, venerdì; 2 eritrei destinati alla diocesi di Firenze si sono dileguati il 2 settembre; per altri 19 è stato verificato l’allontanamento il 3 settembre; altri 13 infine si sono dileguati ieri. Erano destinati a varie diocesi”.All’interno di questo gruppo di persone, “4 si sono allontanate quando erano ancora a Messina. Sono in corso altre verifiche. Le persone che si sono allontanate si erano limitate a manifestare l’interesse per formalizzare la domanda d’asilo. Tutte erano state identificate con rilievi fotodattiloscopici e inserite in un ...