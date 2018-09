Diciotti - Salvini sui migranti irreperibili : 'Ma non li avevo sequestrati?' : 'Più di 50 degli immigrati sbarcati dalla Diciotti erano così 'bisognosì di avere protezione, vitto e alloggio, che hanno deciso di allontanarsi e sparire! Ma come, non li avevo sequestrati? È l'...

Spunta un nuovo caso-Diciotti : Salvini rischia un'altra indagine : Anche la procura di Roma potrebbe aprire un fascicolo contro Matteo Salvini . E al centro ci sarebbe sempre la nave Diciotti, ma non per lo sbarco dei 177 migranti di agosto. Bensì una situazione '...

Nave Diciotti - per Salvini cade l'ipotesi di reato di arresto illegale - : Nel fascicolo, trasmesso ai pm di Palermo, restano: abuso d'ufficio, omissione di atti d'ufficio, sequestro di persona e sequestro di persona a scopo di coazione. Tra gli atti, anche una sentenza ...

Migranti : inchiesta Diciotti - cade ipotesi reato arresto illegale per Salvini : Palermo, 4 set. (AdnKronos) - cade l'ipotesi di uno dei cinque reati addebitati al ministro Matteo Salvini e al suo capo di gabinetto Matteo Piantedosi nell'ambito dell'inchiesta sulla nave Diciotti. Il fascicolo dell'indagine, trasmesso nei giorni dalla Procura di Agrigento ai pm di Palermo, in att

Diciotti - per Salvini cade l'accusa di arresto illegale ma resta il sequestro di persona : Si ridefinisce il quadro giuridico nell'ambito delle indagini contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini per il caso della Nave Diciotti e delle decine di migranti trattenuti a bordo per giorni nel porto di Catania.La prima notizia è che cade l'accusa di arresto illegale. Il motivo è molto semplice: questa ipotesi di reato era incompatibile con quella di sequestro di persona, che invece resta. Infatti, come ricostruisce il Corriere, se una ...

Il caso Diciotti è da studiare per capire come funziona la propaganda di Matteo Salvini : Lo stallo della nave della Guardia Costiera con a bordo i profughi a cui è stato per giorni impedito di sbarcare è stato risolto da chi lo aveva creato. Così la macchina comunicativa della Lega elabora, distorce e deforma Rocco Casalino, Luca Morisi e gli altri: ecco chi gestisce il "ministero della propaganda" "

Diciotti - per Matteo Salvini cade il reato di arresto illegale. Il fascicolo a Palermo : Matteo Salvini “perde” un reato. Trasmettendo gli atti a Palermo, infatti, la procura di Agrigento ha fatto cadere l’ipotesi di arresto illegale, prevista dall’articolo 606 del codice penale. Nel fascicolo arrivato sul tavolo del procuratore aggiunto Marzia Sabella e del sostituto Roberto Tartaglia restano quindi l’abuso d’ufficio, l’omissione di atti d’ufficio, il sequestro di persona e il ...

Migranti - Fico punge Salvini : "Dalla Diciotti dovevano scendere il primo giorno" : Il presidente della Camera: "Ci ho lavorato molto e, infatti, la mattina che io intervenni scesero il pomeriggio dalla nave"

Sulla nave Diciotti Fico critica Salvini : DALL'ITALIA “I profughi dovevano scendere dalla Diciotti subito", ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, intervenendo alla Festa dell’Unità di Ravenna: “Lega e 5 Stelle lavorano su un contratto, non su un’alleanza”, ha aggiunto, spiegando che “prendo posizione oggi come lo facevo

Diciotti - LEGA TEME "ACCERCHIAMENTO" GIUDIZIARIO SU SALVINI/ Guardia Costiera : Toninelli - "L'ammiraglio resta" : Matteo SALVINI indagato sul caso DICIOTTI: rischia 30 anni di carcere, si aggiunge sequestro di coartazione. Tutti i dubbi dei pm di Palermo sulle indagini di Patronaggio(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 15:34:00 GMT)

Caso Diciotti - il ministro Giulia Bongiorno difende Salvini : “Accuse deboli e ripetitive - è una vittima” : Il ministro della Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, interviene sul Caso Diciotti e difende il vicepremier Matteo Salvini dalle accuse mosse dalla procura di Agrigento: "Il tema è la linea di confine tra il potere di un ministro che ha il dovere di assumere decisioni a tutela dell'ordine pubblico e il potere giudiziario. Il confronto tra politica e magistratura è fisiologico, se il pm ha elementi per aprire un'indagine deve farlo, ma ...

Salvini : il nome della Lega non si tocca. E sulla Diciotti : lo rifarei - : Il vicepremier ha parlato ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, affermando inoltre che il vincolo del 3% sarà sfiorato ma non superato. Ed è tornato sulla questione delle concessioni: saranno ...