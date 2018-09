Diciotti |  Caritas | I migranti sono liberi | molti in viaggio verso diocesi

agi

(Di mercoledì 5 settembre 2018) "Dei 100 arrivati dalla Navee presi in carico dalleitaliane, al Centro Mondo Migliore nerimasti 35. Otto partiranno già questo pomeriggio per Torino. A Mondo Miglioregià presenti i referenti Migrantes del capoluogo piemontese che li prenderanno in carico". Lo rende noto Caritas italiana, che in merito all'affermazione dei due sottosegretari agli Interni non conferma il numero delle persone che si sarebbero allontanate ma ricorda che "gli ospiti del Centro nondetenuti e quindidi andare dove vogliono".