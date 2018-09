Diciotti : Caritas - "I migranti sono liberi - molti in viaggio verso diocesi" : "Dei 100 arrivati dalla Nave Diciotti e presi in carico dalle diocesi italiane, al Centro Mondo Migliore ne sono rimasti 35. Otto partiranno già questo pomeriggio per Torino. A Mondo Migliore sono già presenti i referenti Migrantes del capoluogo piemontese che li prenderanno in carico". Lo rende noto Caritas italiana, che in merito all'affermazione dei due sottosegretari agli Interni non conferma il ...

Migranti - irreperibili 40 della Diciotti. I sottosegretari leghisti : “Segno che non sono disperati”. La Caritas : “Non è fuga” : Quaranta Migranti che dalla nave Diciotti erano stati trasferiti nel centro di Rocca di Papa si sono allontanati e risultano irreperibili. Secondo il ministero dell’Interno, 6 si sono allontanati il primo giorno di trasferimento, cioè venerdì 31 agosto. A questi si aggiungono 2 eritrei destinati alla Diocesi di Firenze che se ne sono andati il 2 settembre. Altri 19 non sono rientrati il 3 settembre, mentre per 13 l’allontanamento è ...

Nave Diciotti - irreperibili 40 migranti trasferiti a Rocca di Papa. La Caritas : «Non sono detenuti» : ... 'potranno chiedere asilo - dice don Soddu all'Ansa - ricominciando quella procedura che era stata avviata nelle nostre strutture, a partire dal centro di accoglienza straordinaria' Mondo Migliore ...

Il Viminale : «40 migranti della Diciotti si sono dileguati». La Caritas : «Non è fuga» : Il Viminale: «Così disperati che hanno preferito rinunciare a vitto e alloggio garantiti». La Caritas: «Nessuno vuole restare in Italia»

Irreperibili 40 migranti della nave Diciotti. La Caritas : "Non è una fuga - non sono detenuti" : Si sono allontanati dal centro di Rocca di Papa, facendo perdere le loro tracce. A renderlo noto i sottosegretari all'Interno Candiani e Molteni. "Così disperati da rinunciare a vitto e alloggio"

Irreperibili 40 migranti della Diciotti - la Caritas : non vogliono restare in Italia : Il Viminale: «Così disperati che hanno preferito rinunciare a vitto e alloggio garantiti per andare chissà dove». La Caritas: «Nessuno vuole rimanere in Italia»

Nave Diciotti : don Soddu - Caritas Italiana - - riaffermare il primato di ogni persona - le differenze non siano occasione di sospetto : Ne è convinto don Francesco Soddu, direttore della Caritas Italiana, per il quale occorre cercare "con caparbietà e nonostante tutto spazi per costruire pace, agire e credere in un mondo riconciliato,...

Diciotti - Caritas : migranti Rocca di Papa accolti in 30 diocesi : Roma,, askanews, - "Il gruppo è costituito da cento persone, 94 uomini e 6 donne, non ci sono minori, l'età va dai 18 ai 50 anni, la media è sui 25 anni. Sono arrivati in due gruppi dall'hot spot di ...