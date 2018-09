Diario | Parkrun Caffarella per promuovere benessere psico-fisico romani

romadailynews

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Roma – “Siamo lieti di annunciare che, a partire dal 22 settembre 2018, l’eventoItalia sara’ attivo anche nel Parco della. Parliamo di una camminata/corsa di 5 km che, ogni sabato mattina, si svolge contemporaneamente in oltre 1.500 parchi di 20 nazioni nel mondo”. “Solo in Italia,coinvolge circa 400 corridori in 13 percorsi verdi disseminati in ogni parte del territorio, mentre i ‘ner’ gia’ iscritti sono oltre 5.800. A Roma l’evento e’ gia’ attivo nel parco del Pineto. Il nostro obiettivo e’ quello di supportare la crescita di un appuntamento settimanale totalmente all’insegna dello sport, della condivisione e dello stare insieme”. “Partecipare a, e’ bene evidenziarlo, non comporta alcun costo per gli iscritti e nessun limite in termini di ...