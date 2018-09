Diablo 3 Eternal Collection potrebbe approdare su Switch a novembre

Gamescom 2018 : il gameplay di Diablo III : Eternal Collection per Switch si mostra in un nuovo video : La scorsa settimana abbiamo ricevuto l'eccitante notizia che Diablo III: Eternal Collection arriverà su Nintendo Switch, diventando così il primo gioco Blizzard ad approdare sull'ibrida. Ora, Nintendo of Europe e Blizzard, hanno svelato un sacco di nuovo gameplay in un video registrato durante la Gamescom 2018.Il video, che come segnala Dualshockers dura all'incirca 20 minuti, ci fornisce uno sguardo più esteso a Diablo III: Eternal Collection ...

Diablo 3 : Eternal Collection è in arrivo su Nintendo Switch : Il leggendario GDR targato Blizzard renderà felici della sua comparsa anche i possessori di Nintendo Switch, il gioco giunge infatti sulla console ibrida della grande N in una particolare edizione, Diablo 3: Eternal Collection. La versione definitiva di Diablo III include tutte le funzioni e i contenuti di ogni espansione e aggiornamento, oltre a oggetti bonus in esclusiva per Nintendo Switch. Vediamo insieme tutti i dettagli in merito ...

