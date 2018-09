Di Maio | legge #SpazzaCorrotti ci darà più risorse e più fiducia

Pensioni - Salvini e Di Maio assicurano : avanti con modifiche alla legge Fornero : Nessun passo indietro sulla riforma delle Pensioni, i due vicepremier rassicurano tutti: si andrà avanti con il superamento della legge Fornero che continua ad avere drammatiche ricadute sul piano sociale tenendo ultrasessantenni ancora al lavoro e giovani senza possibilità di occupazione stabile, sia nelle settore privato che nella Pubblica amministrazione. Al di là di retroscena e possibili divergenze su alcune questioni, sembra esserci ancora ...

Legge di bilancio - Di Maio : 'Sarà coraggiosa - ma conti in ordine' - : Dopo le rassicurazioni sul reddito di cittadinanza da parte di Salvini , il governo delinea la strategia in un vertice a palazzo Chigi. Il leader M5s assicura: la manovra "ridarà il sorriso agli ...

Luigi Di Maio : 'Arriva la legge Spazza Corrotti' : ''Corrompere non conviene più''. Ad affermarlo è il vicepremier Luigi Di Maio [VIDEO], che attraverso i social e il blog dei 5 Stelle ha pubblicato una lettera indirizzata a ''corrotti o potenziali tali''. Nel testo viene annunciato un nuovo provvedimento anti-corruzione, che prevedera' anche l'utilizzo della figura dell'infiltrato e il DASPO ad aeternum. Di Maio: 'Non sfidate la sorte, non sfidate lo Stato' La lettera dichiara, con tono ...

Di Maio : "Arriva la legge Spazza Corrotti" | "Poliziotti infiltrati come moderni Donnie Brasco" : Con un post su Facebook viene annunciato il ddl contro la corruzione: la prima versione introduce la non punibilità di chi denuncia e collabora

Ponte Morandi - decreto legge per Genova e aiuti a famiglie e imprese/ Ultime notizie - scontro Toti-Di Maio : Ponte Morandi, Toninelli: "Autostrade non ricostruirà": Ultime notizie Genova, il ministro assicura Aspi ripagherà l'intervento. Poi l'annuncio: "Alloggi agli sfollati entro 3 mesi".(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 09:37:00 GMT)

Anticorruzione - Bonafede : “Legge in cdm entro la settimana”. Di Maio : “Cari corrotti non ammorberete più l’Italia” : “Lavoriamo per essere pronti per portare il ddl Anticorruzione già giovedì 6 settembre in Consiglio dei ministri. Anche se non sappiamo se la riunione si terrà già dopodomani o venerdì”. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, intercettato dai cronisti a Montecitorio, ha confermato che il provvedimento sarà affrontato in cdm entro la settimana. Già ieri il testo era stato presentato, ma non si era arrivati a un voto. In questi ...

Manovra - Di Maio : reddito cittadinanza è priorità legge bilancio : Napoli, 4 set., askanews, - Il vicepremier Luigi Di Maio torna a difendere la misura del reddito di cittadinanza scagliandosi contro le agenzie di rating che non approvano il provvedimento. Da Napoli, ...

Manovra - Di Maio : reddito cittadinanza è priorità legge bilancio : Napoli, 4 set., askanews, - Il vicepremier Luigi Di Maio torna a difendere la misura del reddito di cittadinanza scagliandosi contro le agenzie di rating che non approvano il provvedimento. Da Napoli, ...

Di Maio : "Arriva Legge SpazzaCorrotti" : Questa settimana il Consiglio dei Ministri esaminerà il Ddl del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede che abbiamo chiamato Legge Spazza Corrotti . Ad annunciarlo è il vicepremier e ministro dello ...

Di Maio : arriva la legge spazza corrotti - in settimana in Cdm : Roma, 4 set., askanews, - 'Cari corrotti, cari corruttori, vi invio questa missiva pubblica per informarvi ufficialmente del fatto che questa settimana il Consiglio dei Ministri esaminerà il Ddl del ...

Di Maio : arriva la legge spazza corrotti - in settimana in Cdm : Roma, 4 set., askanews, - "Cari corrotti, cari corruttori, vi invio questa missiva pubblica per informarvi ufficialmente del fatto che questa settimana il Consiglio dei Ministri esaminerà il Ddl del ...

Di Maio : presto "Legge Spazza Corrotti" : 15.26 "Questa settimana il Consiglio dei ministri esaminerà il Ddl del ministro Bonafede che abbiamo chiamato Legge Spazza Corrotti". Lo annuncia su Facebook il vicepremier Di Maio in una lettera a "corrotti e corruttori". "E' la prima seria misura contro la corruzione che viene discussa in Italia dal Dopoguerra ad oggi.Praticamente non lascia alcuno scampo a chi corrompe e a chi viene corrotto", scrive Di Maio. E aggiunge: "Ripristineremo la ...

La lettera di Di Maio ai corrotti d’Italia : “Arriva la legge che vi spazzerà via” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, invia una lettera pubblica ai corrotti e ai corruttori d'Italia, annunciando nuovamente l'arrivo di una legge anticorruzione, definita "Spazza corrotti": "È una misura che non lascia alcuno scampo a chi corrompe e a chi viene corrotto. Per cui, in sostanza, corrompere non conviene più. A nessuno e in nessun caso".Continua a leggere

“Ecco la nostra legge sulle pensioni d’oro” - ma la Lega contesta la proposta Di Maio : La battaglia è su quota 4 mila ma anche su che tipo di prelievo applicare. sulle pensioni d’oro c’è una proposta di legge della maggioranza depositata in Parlamento, già oggetto di tantissime critiche, e soprattutto c’è l’intenzione dei 5 Stelle di procedere nonostante i dissidi con la Lega. «Per quelli che ancora fanno finta di non aver capito com...