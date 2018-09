Di Maio | «La manovra sarà coraggiosa Sul tetto del 2% unità con Tria»

Conte : manovra con crescita e stabilità Di Maio : rassicurerà mercati e famiglia : Presenti anche il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, quello dell'Economia, Giovanni Tria, e quello degli Affari Europei, Paolo Savona. Conte, manovra nel segno di crescita e stabilità "...

Manovra economica - Di Maio : "Rassicurerà i mercati e le famiglie" : Dopo le dichiarazioni rilasciate oggi da Matteo Salvini, anche l'altro vicepremier Luigi Di Maio è voluto intervenire pubblicamente sull'attesa Manovra economica del governo Lega-M5S, oggetto del vertice che si è svolto poco fa a Palazzo Chigi insieme al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i due vicepremier. Di Maio, richiamando proprio le parole di Matteo Salvini che oggi puntava a tranquillizzare i cittadini che stanno iniziando a ...

Conte : manovra con crescita e stabilità Di Maio : «Nessuno vuole sfasciare la Ue» : La dichiarazione del premier sulla legge di Bilancio al termine dell’incontro di questa mattina. Chiarimenti dal ministro dell’Interno e soddisfazione da parte di Boccia (Confindustria)

Manovra - Di Maio sulla scia di Salvini : non sfideremo l'Ue sui conti : Alla riunione sulle priorità della prima legge dei Bilancio del governo giallo verde erano presenti, oltre al premier Conte, anche il vicepremier Salvini, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giorgetti, il ministro degli Esteri, Moavero Milanesi, e il responsabile degli Affari Ue, Savona...

Manovra - Di Maio : 'Manterremo conti in ordine e aiuteremo le famiglie' : "Nessuna contrapposizione con Tria" - Il vicepremier ha poi toccato il tema del rapporto con il ministro dell'Economia Giovanni Tria, precisando: "Non parlerei di contrapposizioni, se Tria sia ...

Di Maio - manovra rassicurerà mercati : ANSA, - ROMA, 5 SET - "La prossima manovra manterrà i conti in ordine ma sarà coraggiosa: rassicurerà i mercati, ma anche le famiglie che hanno bisogno, i cui figli non trovano lavoro". Lo ha detto il ...

Manovra - Di Maio : “Sarà coraggiosa ma terrà i conti in ordine. Non vogliamo sfasciare nulla - duriamo 5 anni” : “La Manovra sarà coraggiosa ma terrà i conti in ordine. Qualcuno dice che vogliamo sfasciare l’Europa, ma non è così. Questo governo ha l’obiettivo di durare a lungo“. Così il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, dopo il vertice a Palazzo Chigi sulla legge di Bilancio. L'articolo Manovra, Di Maio: “Sarà coraggiosa ma terrà i conti in ordine. Non vogliamo sfasciare nulla, duriamo 5 anni” proviene da Il ...

Di Maio : «La manovra rassicurerà mercati e famiglie. Con Tria c'è unità» : Il vicepremier Luigi Di Maio e il premier Conte hanno parlato lungamente al termine del vertice di maggioranza sui conti pubblici. Conte ha sottolineato che «nell'incontro di questa...

Manovra - Di Maio : obiettivo è realizzare misure non sfidare l'Europa sui conti : 'L'obiettivo è realizzare le misure economiche, non sfidare l'Europa sui conti'. Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo, Economico, Luigi Di Maio, lasciando Palazzo Chigi al ...

Manovra - Di Maio : terrà conti in ordine : 11.42 "Abbiamo iniziato a decidere come spendere le tasse dei cittadini e come ridurle", "sarà una legge di bilancio che terrà in ordine i conti ma coraggiosa. Migliorare la vita degli italiani significa aiutare le imprese, ma anche inserire il reddito di cittadinanza per aiutare imprese e cittadini eliminando una parte di povertà in Italia". Così il ministro e vice premier Luigi Di Maio al termine del Cdm sulla Manovra. "Stiamo facendo un ...

Salvini e Di Maio alle prese con la Manovra : Teleborsa, - Salvini ribadisce ancora una volta che la Manovra rispetterà i vincoli Ue . "Vogliamo rispettare gli impegni presi con gli italiani restando nei vincoli imposti dagli altri - spiega il ...