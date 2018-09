Di Maio | «La manovra rassicurerà mercati e famiglie Con Tria c' è unità»

Manovra - Di Maio : obiettivo è realizzare misure non sfidare l'Europa sui conti : 'L'obiettivo è realizzare le misure economiche, non sfidare l'Europa sui conti'. Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo, Economico, Luigi Di Maio, lasciando Palazzo Chigi al ...

Manovra - Di Maio : terrà conti in ordine : 11.42 "Abbiamo iniziato a decidere come spendere le tasse dei cittadini e come ridurle", "sarà una legge di bilancio che terrà in ordine i conti ma coraggiosa. Migliorare la vita degli italiani significa aiutare le imprese, ma anche inserire il reddito di cittadinanza per aiutare imprese e cittadini eliminando una parte di povertà in Italia". Così il ministro e vice premier Luigi Di Maio al termine del Cdm sulla Manovra. "Stiamo facendo un ...

Salvini e Di Maio alle prese con la Manovra : Teleborsa, - Salvini ribadisce ancora una volta che la Manovra rispetterà i vincoli Ue . "Vogliamo rispettare gli impegni presi con gli italiani restando nei vincoli imposti dagli altri - spiega il ...

Manovra - Di Maio : "Priorità il reddito di cittadinanza" : La legge di Bilancio dovrà essere "coraggiosa". Con queste parole il vicepremier e ministro del Lavoro e dello sviluppo economico, Luigi Di Maio indica come priorità il reddito di cittadinanza . "I 5 ...

Manovra - duello Salvini-Di Maio tra flat tax e reddito di cittadinanza : In mezzo a questa eterna sfida tra alleati di governo, si trova il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte chiamato a fare la sintesi nelle prossime settimane e il ministro dell'Economia, Giovanni ...

MANOVRA - SALVINI E DI Maio : SFIDA SU PRIORITÀ/ Da abolizione Fornero e flat tax al reddito di cittadinanza : SALVINI "Stop alla Fornero, flat tax, chiusura liti Equitalia”. Ultime notizie, riunione economica in casa Lega a cui ha partecipato anche il ministro dell'interno(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 19:56:00 GMT)

Manovra - Di Maio : reddito cittadinanza è priorità legge bilancio : Napoli, 4 set., askanews, - Il vicepremier Luigi Di Maio torna a difendere la misura del reddito di cittadinanza scagliandosi contro le agenzie di rating che non approvano il provvedimento. Da Napoli, ...

Manovra - Di Maio : reddito cittadinanza è priorità legge bilancio : Napoli, 4 set., askanews, - Il vicepremier Luigi Di Maio torna a difendere la misura del reddito di cittadinanza scagliandosi contro le agenzie di rating che non approvano il provvedimento. Da Napoli, ...

DI Maio - "REDDITO DI CITTADINANZA DAL 2019"/ Ultime notizie Manovra - Conte frena : "Così non reggiamo" : Manovra Economia, Di MAIO: "reddito di CITTADINANZA nel 2019 per 5 milioni di poveri". Ultime notizie, "non daremo soldi per stare sul divano, lotta ai furbetti"(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 08:23:00 GMT)

Di Maio : "Reddito di cittadinanza dal 2019"/ Manovra - ultime notizie : pressing M5s su Salvini e Tria : Manovra Economia, Di Maio: 'reddito di cittadinanza nel 2019 per 5 milioni di poveri'. ultime notizie, 'non daremo soldi per stare sul divano'.

Di Maio : “Reddito di cittadinanza dal 2019”/ Manovra - ultime notizie : pressing M5s su Salvini e Tria : Manovra Economia, Di Maio: "reddito di cittadinanza nel 2019 per 5 milioni di poveri". ultime notizie, "non daremo soldi per stare sul divano, lotta ai furbetti"(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 21:01:00 GMT)

Manovra : Di Maio - reddito cittadinanza parte nel 2019 : ANSA, - MARINA DI PIETRASANTA, LUCCA,, 2 SET - "Nel 2019 deve partire il reddito di cittadinanza. Nella legge di bilancio di fine anno dobbiamo mettere le coperture. La domanda interna si può creare ...

REDDITO DI CITTADINANZA - DI Maio : “PARTE NEL 2019”/ Ultime notizie Manovra : “misura per 5 milioni di italiani” : Manovra Economia, Di MAIO: "REDDITO di CITTADINANZA nel 2019 per 5 milioni di poveri". Ultime notizie, "non daremo soldi per stare sul divano, lotta ai furbetti"(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 15:03:00 GMT)

Di Maio sulla Manovra : “reddito di cittadinanza nel 2019”/ Ultime notizie : “non soldi per stare sul divano” : Manovra Economia, Di Maio: "reddito di cittadinanza nel 2019 per 5 milioni di poveri". Ultime notizie, "non daremo soldi per stare sul divano, lotta ai furbetti"(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 14:00:00 GMT)