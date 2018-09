Di Maio | “Flat tax? È nel contratto ma non deve favorire i ricchi Ilva? Ore delicate

ilfattoquotidiano

: Di Maio a Il Fatto: “Sforeremo il 3% per fare investimenti”. “Davvero?”. “Si. Per fare flat tax, reddito di cittadi… - marattin : Di Maio a Il Fatto: “Sforeremo il 3% per fare investimenti”. “Davvero?”. “Si. Per fare flat tax, reddito di cittadi… - Agenzia_Ansa : In corso a Palazzo Chigi vertice di maggioranza tra il premier Giuseppe Conte e i suoi due vice Matteo Salvini e Lu… - TgLa7 : Di Maio: reddito e flat tax le priorità -

(Di mercoledì 5 settembre 2018) “Salvini parla di urgenza della flat? Questo è un argomento dadi governo. E ci siamo detti che questa misuraaiutare i più deboli. Se favorisce i, non va bene”. Sono le parole del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di, intervistato da Giovanna Reanda per Radio Radicale. “Non è una novità che la flatsia una misura che la Lega vuole portare avanti – continua – “Noi del M5s, dal canto nostro, siamo impegnati in queste ore a far approvare nel Consiglio dei ministri, entro questa settimana, il nuovo ddl anticorruzione”. E sottolinea: “Entro fine anno potremmo avere una rivoluzione copernicana nello spendere i soldi degli italiani. Ovvero tutte le risorse disponibili si cominciano a spendere per un paese che per anni ha visto andare i soldi alle banche e invece adesso si comincia a spendere per gli italiani. Questo è il nostro obiettivo ...