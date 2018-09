Di Maio | DDL Spazza Corrotti è una manovra economica mascherata

Di Maio : ddl anticorruzione ci darà più risorse e più fiducia : Roma, 5 set., askanews, - 'C'è una manovra economica mascherata che si sta sottovalutando: è la legge anticorruzione. Se noi contrastiamo la corruzione con il nostro ddl che il ministro Bonafede ...

Ddl anticorruzione - Di Maio : “È in arrivo con tutte le norme attese da anni. Sì a daspo e agente sotto copertura” : “Il disegno di legge anticorruzione è in arrivo e conterrà norme aspettate per anni e non fatte perché la politica aveva paura di farle. Dentro ci sono tutte le nostre grandi battaglie, dal daspo per i corrotti all’agente sotto copertura. Toglieremo le mani dalla marmellata a tanti furbi coperti da altri governi”. Lo ha annunciato il ministro per il Lavoro Luigi Di Maio, intervistato da Peter Gomez alla festa del Fatto ...

Di Maio : depositato in Senato ddl per taglio sulle pensioni d'oro : Roma,, askanews, - Il disegno di legge sulle pensioni d'oro è stato "depositato in queste ore in questo ramo del Parlamento" e "mira a eliminare tutte le pensioni d'oro al di sopra dei 4mila euro ...

Ddl dignità - Boeri contro Di Maio : "Il ministero sapeva che sarebbero scesi gli occupati" : ''Affermare che le relazioni tecniche esprimono un giudizio politico significa perdere sempre più contatto con la crosta terrestre''. Ad affermarlo è il presidente dell'Inps, Tito...

Pensioni - Di Maio : 'Questa settimana al Senato ddl su riduzione assegni d'oro' : Dovrebbe partire questa settimana dalla commissione Lavoro e previdenza sociale del Senato della Repubblica, presieduta da Nunzia Catalfo, l’iter per il taglio delle Pensioni d’oro. Dovrebbe essere il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, a presentare il disegno di legge per la riduzione degli assegni previdenziali più alti calcolati con il vecchio sistema retributivo. Il condizionale è d’obbligo, ma ad annunciarlo, ...

